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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
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  4. ​Вилючинск: ускорить переселение

​Вилючинск: ускорить переселение

12:00
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​Вилючинск: ускорить переселение

Владимир СОЛОДОВ добился выделения дополнительного финансирования на завершение строительства жилых домов в Вилючинске.

Дополнительные средства из федерального бюджета позволят ускорить темп завершения строительства домов на 270 квартир и переселить горожан из аварийного и сейсмодефицитного жилья.

Решение было озвучено в ходе совещания, прошедшего 6 октября под руководством зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина в Москве.

«Это пять домов, которые строятся по программе расселения аварийного жилья. В прошлом году по вопросу опережающего выделения дополнительного финансирования на строительство я обращался к Михаилу Мишустину. Накануне такое решение было принято, средства выделены и зафиксированы в бюджете. Это значит, что стройку мы завершим, дома будут введены в строй, а жители получат комфортное жилье уже в ближайшие годы», – рассказал Владимир Солодов.

Напомним, первый этап строительства домов в Вилючинске был завершен в 2019 году, подрядчик выполнил работы по возведению трех монолитных коробок жилых домов на 150 квартир. В 2020 году был заключен контракт на возведение еще двух монолитных жилых домов на 120 квартир.

В новом жилом комплексе будет построено пять домов на 270 квартир общей площадью почти 15 тысяч кв. метров жилой площади. В новые квартиры переедут жильцы сейсмодефицитного и аварийного жилья районов Рыбачий и Приморский.

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