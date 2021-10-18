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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Голосуем за участкового с Камчатки!

17:35
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​Голосуем за участкового с Камчатки!

На всероссийском конкурсе МВД России Камчатку представит участковый из Петропавловска-Камчатского Руслан ДЖАФАРОВ, рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Он стал победителем 2-го регионального этапа конкурса «Народный участковый». В течение десяти дней на сайте камчатской полиции граждане голосовали за тех, кому доверяют и чью службу на страже закона считают лучшей.

Наибольшее количество голосов набрал Руслан Джафаров, участковый уполномоченный полиции из Петропавловска-Камчатского. Джафаров служит в полиции с 2014 года. Его участок – микрорайон Моховая, в котором проживают 1 500 человек и каждый горожанин знает о работе своего участкового не понаслышке.

Каждый день Руслан Джафаров общается с людьми и считает, что главное в работе участкового – терпение: «В первую очередь необходимо быть психологом. С людьми нужно разговаривать: звонить, приходить, приглашать к себе. Нельзя никого забывать».

С 1 по 10 ноября пройдет заключительный этап конкурса. Голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции пройдет онлайн на сайте газеты «Комсомольская правда». Камчатцы могут поддержать своего конкурсанта – капитана полиции Руслана Джафарова и отдать за него свои голоса.

всероссийский конкурс мвд россииучастковыйруслан джафаров
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