​Российские регионы приглашают в корейский Ульсан

В Камчатском крае формируется делегация для работы на третьем Российско-Корейском форуме межрегионального сотрудничества. Он пройдет в Ульсане 3–5 ноября. На форум поедут представители региональных и муниципальных органов власти, бизнеса, институтов развития края.

«Традиционно в работе российско-корейских форумов межрегионального сотрудничества с 2018 года принимает участие КРКК. Первый из них состоялся в Пхохане, второй принимал Владивосток, – рассказал административный директор Корпорации развития Камчатки Олег Сыричко. – Опыт участия корпорации в форумах позволяет говорить о высокой результативности этой площадки, о создании которой договорились лидеры России и Кореи».

Корпорацией развития Камчатки подписаны несколько соглашений с партнерами из Страны утренней свежести. Они выражают намерения наращивать инвестиции в экономику региона в сферы туризма, гостиничного дела, переработки морепродуктов и других. Республика Корея остается одним из основных внешнеторговых партнеров Камчатки.

На снимке: партнеры КРКК из Южной Кореи на камчатской гонке «Берингия».