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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. ​Российские регионы приглашают в корейский Ульсан

​Российские регионы приглашают в корейский Ульсан

18:15
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​Российские регионы приглашают в корейский Ульсан

В Камчатском крае формируется делегация для работы на третьем Российско-Корейском форуме межрегионального сотрудничества. Он пройдет в Ульсане 3–5 ноября. На форум поедут представители региональных и муниципальных органов власти, бизнеса, институтов развития края.

«Традиционно в работе российско-корейских форумов межрегионального сотрудничества с 2018 года принимает участие КРКК. Первый из них состоялся в Пхохане, второй принимал Владивосток, – рассказал административный директор Корпорации развития Камчатки Олег Сыричко. – Опыт участия корпорации в форумах позволяет говорить о высокой результативности этой площадки, о создании которой договорились лидеры России и Кореи».

Корпорацией развития Камчатки подписаны несколько соглашений с партнерами из Страны утренней свежести. Они выражают намерения наращивать инвестиции в экономику региона в сферы туризма, гостиничного дела, переработки морепродуктов и других. Республика Корея остается одним из основных внешнеторговых партнеров Камчатки.

На снимке: партнеры КРКК из Южной Кореи на камчатской гонке «Берингия».

олег сыричкокркк
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