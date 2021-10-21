​Энергетики продолжают работы по закольцовке тепловых сетей 1 контура от ТЭЦ-1 до ТЭЦ-2

Один из важнейших инвестиционных проектов Камчатскэнерго призван повысить надежность теплоснабжения, решить технические задачи по ремонту и обслуживанию станций, повысить коэффициент полезного использования оборудования ТЭЦ.

Строительно-монтажные работы выполняются одновременно на нескольких участках. Завершаются работы на участке в районе стадиона «Спартак». На склоне сопки Петровской идет прокладка трассы до дома №48 на ул.Советской. Производство работ осложнено необходимостью учета интересов всех собственников земельных участков, расположенных вдоль трассы трубопровода.

Затем трасса пойдёт вниз, пересекая улицы Советскую и Ленинскую с выходом к краевому драмтеатру. При подготовке к работам на пересечении улиц Советской и Ленинской в рамках заключительного этапа совместно с администрацией Петропавловска-Камчатского и ГИБДД будет разработана схема проезда, для минимизации проблемы с передвижением автотранспорта. Эти работы будут проводиться с перекрытием дорожного полотна автодорог. Завершение работ запланировано на лето 2022 года, когда по окончании отопительного периода появится возможность произвести врезку нового участка трубопровода в тепловые магистрали от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Реализация проекта по закольцовке ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 началась несколько лет назад и была сопряжена на первом этапе с выполнением работ по реконструкции стадиона «Спартак»: Камчатскэнерго произвело укладку нового участка тепловой сети с переходом под дорогой в районе стадиона. Трубопровод был построен в сжатые сроки в экстремальных осенних условиях. Построенный затем ЦТП обеспечил круглогодично горячей водой ул. Ленинградскую, что позволило закрыть котельную, трубы которой «живописно украшали» микрорайон. Помимо этого, в ходе плановых ремонтных работ в предыдущие годы были заменены обветшавшие участки теплотрассы в районе ул. Красинцев, Ленинская, Красноармейская и Свердлова.

Закольцовка тепловых сетей позволит в летний период полностью останавливать ТЭЦ-1, обеспечивая город горячей водой только за счет ТЭЦ-2. Кроме того, в случае возникновения нештатной ситуаций Петропавловск-Камчатский всегда будет с теплом – от одной или другой станции.