«Берингия. Авача»: о гонке, каюрах и их мохнатых напарниках

На Камчатке завершился чемпионат двух и более федеральных округов по снежным дисциплинам ездового спорта «Берингия. Авачa» – часть большого зимнего фестиваля «Берингия-2023». Девять каюров и одна лыжница, которая выступила в дисциплине «Ски-джоринг», преодолели 300 километров и финишировали на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.

«Выступление спортсменов оцениваю на очень высоком уровне, и на всех этапах я говорил об этом нашим участникам. Спортсмены отлично подготовились, показали свое мастерство и профессионализм. К сожалению, одна участница не смогла дойти до финиша из-за большого отставания во времени, но, надеюсь, в следующем году она преодолеет весь маршрут. Могу сказать, что в целом гонка прошла хорошо, но, безусловно, мы будем работать над развитием и улучшением данного чемпионата», – сказал главный судья чемпионата «Берингия. Авача», председатель спортивного комитета и вице-президент Федерации ездового спорта России Павел Отбеткин.

Имена победителей гонки будут объявлены 18 февраля. Торжественную церемонию награждения проведут на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в 15:30.

Чемпионат двух и более федеральных округов по снежным дисциплинам ездового спорта «Берингия. Авачa» прошел в трех дисциплинах: «Нарта. Длинная дистанция. Восемь собак», «Нарта. Длинная дистанция. Более восьми собак» и «Лыжи. Длинная дистанция. Две собаки».

«Берингия. Авача» является квалификационной гонкой – допуском на большую «Берингию» для тех каюров, которые в большую гонку не ходили никогда либо были дисквалифицированы или не участвовали длительный период. Пройти эти 300 км требовалось для того, чтобы каюры и их питомцы показали физическую и психологическую готовность к прохождению более серьезной дистанции», – рассказала Яна Чикина, судья Камчатского центра ездового спорта.

А протяженность маршрута большой «Берингии» в этом году составит примерно 1 450 км, если, конечно, не вмешается капризная камчатская погода.

Герои гонки

Камчатку на гонке «Берингия. Авача» представляли и авторитетные знаменитости, и амбициозная молодежь.

Андрей Притчин – легендарный камчатский каюр, четырехкратный чемпион «Берингии» и многократный призер. 62-летний Притчин родом из Карагинского района. Сейчас каюр живет в Елизове, где занимается ездовым спортом в питомнике ездовых собак «Эйвэт», расположенном недалеко от поселка Николаевка Елизовского района. Андрей Притчин из рода знаменитых карагинских каюров, нымыланов, которые, по легенде, произошли от собак. Он впервые принял участие в гонке в 1994 году. Тогда у него своих собак не было, он брал их на время гонок в аренду. Только спустя несколько лет каюр начал сам выращивать ездовых собак. Андрей Притчин участвовал в гонке на традиционной деревянной нарте. Изготовить такую самостоятельно каюр может за два – три дня.

Андрей Семашкин 1973 года рождения – пятикратный победитель гонки «Берингия» и многократный ее призер, единственный мастер спорта по ездовому спорту из всех участников. Андрей родом из Эссо, его папа – мордвин, а мама – алеутка. Андрей Семашкин имеет свой питомник «Снежные псы», и самое большое количество участников представляли именно этот питомник. Он многодетный отец, в семье – 9 детей, и все они, как и папа, увлечены собаками, спортом и музыкой. У Андрея есть и своя детская школа ездового спорта. В прошлом году они занял 1 место в гонке «Avacharace» в дисциплине «Нарта. Длинная дистанция. Более 8 собак».

20-летняя Анна Семашкина – старшая дочь Андрея Семашкина. Анна уезжала на учебу за пределы полуострова, но не выдержала тоски по дому и вернулась. Анна в прошлом году дебютировала в большой гонке. Рассказывает, что мечтала пойти в большую гонку вместе с родителями. Анна пришла восьмой в прошлой большой гонке. Увлекается фото-, видеосъемкой, учится, будет работать в сфере туризма.

Алексей Иванов 1974 года рождения приехал из Москвы, он состоит в Федерации ездового спорта Вологодской области, но тренируется в питомнике «Снежные псы» и представлял на гонке именно его. Это уже его вторая гонка «Авача», а в этом году он впервые идет в большую «Берингию». Увлечение Алексея – участие в беговых и лыжных марафонах.

Александр Кривогорницын – ительмен, принял решение заняться туристическим бизнесом и открыть собственный этноцентр. Для этого он воспользовался программой «Дальневосточный гектар». Сейчас он – хозяин питомника «Сэмт». В прошлом году в гонку «Авача» ходила его старшая дочь, в этом году Александр дебютировал сам.

26-летний Захар Майватов — ученик Андрея Притчина. Родился в селе Седанка Тигильского района, и упряжка была у него с детства. На ней он с дедом часто ходил за дровами на другую сторону реки. А участники «Берингии» часто останавливались в Седанке, и Захар мечтал стать таким же сильным и несгибаемым, как они. Окончив 9 классов, Захар приехал в Петропавловск, получил среднее профессиональное образование и прошел срочную службу в армии. А потом его позвали в питомник, где не хватало рабочих рук. И у коренного северянина не осталось шансов не втянуться в атмосферу «берингийского» братства и в мир гонок. Сейчас у Захара собственная упряжка с восьмью собаками, на которой он рассчитывает победить в большой «берингийской» гонке.

Еще один молодой каюр – 23-летняя Алиса Воронова. Щенков для упряжки она привезла с материка, растила их 2 года на Камчатке, и «Берингия. Авача» стала их первой гонкой. Уже 9 лет Алиса занимается собаководством, у нее свой питомник «Северная легенда». Раньше мы знали Алису под фамилией Ищенко. Она принимала участие в «Берингии» 2018 года, была самым молодым участником гонки в возрасте 18 лет и пришла к финишу четвертой. В 2019 году она тоже участвовала в гонке, как и в 2020 году, но тогда не дошла до финиша. Именно после этого ей пришла идея привезти других собак и заняться строительством собственного питомника.

Владислав Ревенок, опытный каюр из Эссо, единственный, кто получает благословение на участие в гонке от Петропавловской и Камчатской епархии, ведь сам он – священник. И, как многие каюры, многодетный отец. В 2022 году Владислав замкнул десятку финишировавших в большой «Берингии», а в прошлогодней «Avacha race» занял третье место.

Алексей Ситников представляет питомник «Камчадал» и прошел 300-километровую гонку «Авача» второй раз. Алексей стоял у истоков возрождения этой гонки, активно развивает туризм в крае, а в прошлом году занял первое место в дисциплине с восьмью собаками. В его питомнике живут и северные ездовые, и чукотские ездовые, и обаятельные хаски.

Ирина Латышева, представлявшая Хабаровский край, активно участвует в соревнованиях по ездовому спорту на Дальнем Востоке.

Валентина Новосельцева из Иркутска в ездовом спорте с 2017 года, неоднократная участница длинных дистанций на 100 и 150 км гонки «Baikalrace», где занимала первое и третье места, а первое место завоевала в гонке по Алтаю. У Валентины три сибирских хаски, в соревнованиях она бежит на двух. Валентина рассказывает, что давно мечтала побывать на Камчатке и мечта сбылась.

Испытание для сильных духом

Гонка на собачьих упряжках – это всегда испытание отваги и мужества каждого из каюров. В условиях экстремального климата и сложного рельефа не всегда все идет по плану. В этот раз, например, из-за неблагоприятных погодных условий дистанцию пятого этапа пришлось сократить на 10 километров.

Всего на старт пятидневной гонки вышли 11 спортсменов. Но уже по итогам двух этапов гонки каюр из Хабаровска Ирина Латышева прекратила участие в чемпионате из-за большого отставания во времени. Сложным испытанием гонка стала и для Валентины Новосельцевой из Иркутска, единственной, кто выступал в дисциплине «Ски-джоринг» – она проходила маршрут на лыжах и с двумя собаками. На время сошла с дистанции и она.

«Лыжница Валентина Новосельцева устала физически и морально. Мы ее контролируем. На финише ее все время проверяет врач. Сегодня она уйдет также раньше, чем остальные спортсмены, дабы мы ее контролировали в процессе движения», – отметил главный судья соревнований Павел Отбеткин 14 февраля.

Однако Валентине удалось собраться с силами и финишировать в гонке. Сложно пришлось не только ей. Даже нестареющий душой ветеран «Берингии» Андрей Притчин, который уже четверть века участвует в различных гонках на собачьих упряжках, признался, что первые 100 километров гонки хоть и прошли нормально, но некоторые моменты дались непросто.

«Спуск был кошмарным. Раз двадцать переворачивался на поворотах. Но ничего, справился, главное, что мы доехали. У собак тоже развит спортивный, тренировочный настрой», – рассказывал каюр.

Каюр Алексей Ситников из Петропавловска-Камчатского, который выступил в дисциплине «Нарта. Длинная дистанция. Восемь собак», поделился своим мнением о гонке.

«В этом году маршрут гонки был изменен. Первый и второй этапы показались легче остальных, но стали не менее насыщенными. Третий этап дался тяжелее из-за качества снега, а завершающие этапы прошли очень хорошо, поэтому все участники благополучно завершили их. Гонкой и результатом я доволен», – отметил Алексей Ситников.

Начало большого фестиваля

Гонка «Берингия. Авача» дала начало большому зимнему фестивалю «Берингия-2023». Он торжественно открылся 11 февраля на биатлонном комплексе им. Фатьянова. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов приветствовал жителей и гостей региона и каюров, которые готовились к старту.

«Вам предстоит пройти более трехсот километров вокруг "домашних" вулканов по живописным местам, преодолеть сложную трассу, но уверен, что вы покажете хорошие результаты и гонка доставит вам большое удовольствие. Хочу пожелать, чтобы мы не останавливались на достигнутом и, сохраняя традиции, развивали спортивную составляющую нашего зимнего фестиваля, привлекая в ездовой спорт большее количество граждан из всех регионов России», – сказал губернатор.

Приветствие участникам уникальной гонки «Берингия. Авача» направила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

Главный судья чемпионата «Берингия. Авача», председатель спортивного комитета и вице-президент Федерации ездового спорта России Павел Отбеткин также поздравил всех присутствовавших с открытием гонки.

Традиционно первыми стартовали участники с самым большим количеством собак, а замыкала старт лыжница с двумя собаками из Иркутска. Спортсменам предстояло преодолеть протяженный маршрут, который проходит по территории природного парка «Вулканы Камчатки» по живописным природным ландшафтам полуострова.

Гонка проходила в пять этапов через равнины, реки, горный перевал, лесной массив и открытые горные тундры. Маршрут первого этапа пролегал до поселка Пиначево. На втором этапе участники прошли через Пиначевский перевал до кордона «Центральный» природного парка «Налычево». Маршрут третьего дня проходил через Налычевский природный парк, а четвертого дня – от Налычева до Радыгина. В пятый, заключительный соревновательный день каюры стартовали от вулкана Козельского и финишировали на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.

Важно, что чемпионат двух и более федеральных округов по снежным дисциплинам ездового спорта «Берингия. Авачa» приобрел статус официальных межрегиональных соревнований. А с 2010 года весь фестиваль «Берингия» имеет статус официального праздника Камчатского края.

Что в нарте у каюра?

Трассу второй по счету гонки вокруг «домашних» вулканов «Берингия. Авача» начали готовить в самом начале года. У зимнего трека всегда масса сюрпризов: скрытые ручьи, незасыпанные снегом кустарники, обдутые ветром обледеневшие участки. Группа сопровождения прокладывала будущий маршрут на снегоходах, писала GPS-трек, чтобы незадолго до старта расставить вешки и указательные знаки для каюров.

Подготовка к экстремальной гонке – дело серьезное, и мелочей в нем не бывает. Именно поэтому для участников соревнований подготовлен список снаряжения, которое каюр обязан взять с собой.

«В водонепроницаемый пакет необходимо положить теплую шапку, носки, варежки, – рассказала Яна Чикина. – Обязательны комбинезон либо куртка со штанами, запасное нательное белье и обувь. Этот комплект вещей нужен для того, чтобы в случае необходимости переодеться во все сухое и теплое».

Далее спальник, каремат – туристический коврик, палатка, снегоступы (традиционные деревянные или современные пластиковые – вопрос личного выбора). Не обойтись без суточного сухого пайка для каюра, и по 500 граммов сухого корма потребуется на каждую собаку. Но если песики предпочитают рыбу, то по килограмму. Сухой паек – еще одна необходимость, которая выручает в экстремальной ситуации. Но это, конечно, запасной вариант. Штатно каюры едят в перерывах между этапами. За тем, чтобы спортсмены были сытно и вкусно накормлены, следит повар гонки.

Никто не выпустит каюра на маршрут без медицинской аптечки, топора и ножа. И, конечно, никак без кружки, тем более что каюры – большие любители чаевничать, особенно на длинных дистанциях. Нужны очки двух видов – для прохождения дистанции и для стоянки. Не обойтись без запасных шлеек, потому что собаки в адреналине не прочь погрызть в пути свою амуницию. Миски – как минимум одна на две собаки. А еще армированный скотч, запас батареек, рация и фонарик на голову, чтобы движение каюра было видно в темное время суток.

Казалось бы, свободного места в нарте почти не остается. Но, как утверждает Яна Чикина, девушки-каюры умудряются втиснуть в оставшееся пространство фены и выпрямители, кремы и косметику. Ну а в большую гонку очень уместно взять книги, ведь велика вероятность того, что на каком-то этапе пути пурговать придется довольно долго.

<Зачем смешали кровь, или Уникальные четвероногие

Ежедневные многочасовые тренировки, уход за собаками и забота об их правильном питании – часть титанического труда при подготовке к гонкам. Но не только этой работой занимаются каюры.

Каждая гонка и подготовка к ней – это еще и противостояние питомников, пусть даже и вполне мирное. Ведь не у каждого есть силы и средства обзавестись своим питомником. Владельцам собачьих хозяйств важно, чтобы другие каюры обратились именно к нему и пошли в гонку на его упряжке: участие в гонке – лучший способ продемонстрировать своих четвероногих во всей красе.

Масла в огонь этой интересной конкуренции добавил питомник «Сэмт» – уникальное место, где не только разводят собак, но и выводят новую породу. Именно здесь скрестили камчатскую ездовую и норвежского метиса. А зачем?

«Камчатская ездовая – выносливая собака, проверенная веками, – объясняет владелец питомника, каюр Александр Кривогорницын. – У нее хороший остистый подшерсток, она отлично переносит экстремальную температуру. При этом собака находит свой средний темп и постоянно в нем бежит. А норвежские метисы – спринтеры, они добавили скорости. Камчатская ездовая экономит свои силы, а норвежец отдает все сразу. И сейчас мы проверяем, что происходит с новой выведенной породой – полунорвежцем, какой темп тренировок ему задавать. Потому что задача не только в том, чтобы проехать быстро, но и важно пройти всю дистанцию. Часть выводов я уже сделал, но предстоит еще много работы по этому вопросу».

В этом году Александр ходил в гонку именно с этими собаками. Помимо его уникальных полунорвежцев в «Берингии. Авача» традиционно участвовали камчатская ездовая и норвежские метисы, в упряжке хабаровчанки Ирины Латышевой бежала гренландская ездовая, а лыжнице Валентине Новосельцевой из Иркутска компанию составили два сибирских хаски.

Сергей СЕМЕНОВ

Фото: Виктор Гуменюк

Смотрите фоторепортаж Виктора Гуменюка с финиша гонки «Берингия. Авача» на сайте «Камчатка Сегодня».