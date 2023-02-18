Буйство красок «Сказочной Камчатки»

« Выставка-ярмарка «Сказочная Камчатка» имеет не только традиции и богатую историю, но и постоянно развивается, – обратился к гостям и участникам выставки губернатор Камчатского края Владимир Солодов на церемонии открытия. – Увеличивается количество мастеров, которые сюда приезжают для того, чтобы представить свои изделия, повышается её популярность. Я хочу поприветствовать наших гостей из соседних регионов – Республики Саха (Якутия), Магадана, Чукотского автономного округа. То, что выставка становится межрегиональной, для нас – принципиально важно! Традиции наших народов с одной стороны очень похожи, с другой – они совершенно разные. Они обогащают друг друга. И сегодня для нас есть возможность познакомиться не только с историей коренных народов Камчатки, но и с теми особенностями жизни, быта, народного творчества народов, которые живут с нами по соседству. Ну а наша основная задача – поддержать народных мастеров, поддержать традиции, приобщить к ним наших детей, нашу молодёжь, показать насколько уникальные люди жили и живут на нашей земле. И рассказать, как важно следовать нашим традициям».

В выставке-ярмарке «Сказочная Камчатка» принимают участие представители коренных малочисленных народов из 14 муниципальных образований края. Впервые на выставке своё творчество представляют мастера из Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского АО.

На выставке-ярмарке действуют несколько тематических площадок. На этно-дефиле «Северная звезда» мастера представили национальные костюмы своих народов. Стенды «Герои Севера» рассказывают о жизни коренных народов Камчатки, Якутии, Магаданской области и Чукотки. Для маленьких посетителей организована зона «На Дальний Восток за приключениями» с игрой «Моя стихия – Берингия», где каждый может попробовать себя в роли каюра. Здесь же находится голографическая яранга «Лицом к лицу к Северу», внутри которой транслируются придания настоящих сказительниц. В дополнение к интерактивным зонам Камчатский краевой объединенный музей представил стенд «Палеоистория Камчатки».

На познавательной площадке «От истоков к современности» посетители выставки могут лично познакомиться с представителями коренных народов районов Камчатки и других регионов Дальнего Востока, из первых уст узнать об особенностях культуры и народного искусства. Камчатским мастерам площадка позволила поделиться опытом с дальневосточными коллегами и решить вопросы, связанные с промыслом и сбытом.

На гастро-площадке «Экстремальная северная кухня» гости знакомятся с локальными блюдами северных народов, могут узнать об особенностях рецептов, которые помогали выживать в суровых условиях. Здесь можно попробовать редкие национальные блюда с ингредиентами, заготовленными специально к выставке. На площадке проходят тематические кулинарные мастер-классы от представителей коренных народов Севера.

Все дни на выставке работает зона мастер-классов. Все желающие могут приобрести изделия на память или изготовить уникальный сувенир вместе с мастером.

Образовательно-научный центр «Ойкумена» на своем стенде представил предметы, сделанные из вторсырья, и провел творческие мастер-классы по апсайклингу. Каждый желающий может дать вторую жизнь своей старой одежде с помощью экологичных элементов дизайна.

Напомним, региональная выставка-ярмарка «Сказочная Камчатка» – традиционное ежегодное мероприятие, которое знакомит посетителей с бытом и традициями коренных малочисленных народов Камчатки и собирает уникальных мастеров и ремесленников со всего полуострова. В этом году выставка-ярмарка – одно из мероприятий зимнего фестиваля «Берингия-2023», и проходит под эгидой Межрегионального этнокультурного просветительского марафона «Берингия – Арктика», который запустили на средства Президентского фонда культурных инициатив.

«Пошив на коленках» от корякской мастерицы

Людмила Евгеньевна Юлтыгина

Людмила Евгеньевна Юлтыгина, корякский мастер, только что вернулась с Чукотки, где в течение двух месяцев проводила свою двухмесячную выставку. На ней она представила около сорока своих работ. А больше всего гостей интересовали ее мастер-классы под названием «Пошив на коленках».

« Я показывала, как кроить и шить так, как учила меня моя бабушка – только с помощью рук, даже без инструментов для измерения в виде линеек или сантиметровых лент. В помощь – только голова и руки мастера, – рассказала Людмила Юлтыгина. – Я сама – скорняжный мастер, преподавала работу с мехом дело в Елизовском филиале колледжа технологии и сервиса. На «Сказочную Камчатку» я привезла свои изделия – и традиционную корякскую одежду, и современные ее предметы, стилизованные под традиционные».

Наследница знаменитой династии

Нина Адуканова, мастер из села Эссо Быстринского района, принадлежит к династии, которая издревле создавала не только красивую, но и незаменимую в повседневности национальную одежду.

« Я занимаюсь пошивом головных уборов, одежды, обуви и делаю разнообразные сувениры, – говорит мастерица. – В моей семье всегда шили. Мама обшивала всех нас, девять детей. Тогда ведь не было русской одежды, мы жили далеко, носили в основном в одежду из оленьих шкур. Даже летнюю одежду – камлейки и летние торбаса – мама тоже шила из шкур оленя.

Нина Адуканова

Шкуру обволашивали, то есть дубили, и вещи можно было носить в теплое время года. А на зиму мама шила очень теплые вещи – и штаны, и торбаса, и двойные кухлянки. Морозы стояли до 60 градусов, а отец возил нас в школу на собачьих или оленьих упряжках за 120 километров, в село Тиличики Олюторского района…

Сейчас мы одеваемся в национальную одежду только на праздники. Скоро в Эссо состоится праздник в честь большой гонки «Берингия» и День оленевода – прекрасный повод одеться красиво. К сожалению, не у каждой семьи есть такие костюмы, ведь осталось очень мало мастеров. Молодежь не очень стремится этим заниматься, а рук старшего поколения не хватает… Сейчас шитье помогает жить. Людям нравится покупать яркие бисерные головные уборы, красивые малахаи, кухлянки. Вся традиционная одежда – из меха и кожи. Но есть и стилизованные вещи – из современной ткани. Такие костюмы предназначаются в основном для наших национальных ансамблей, ведь выступать в мехах слишком жарко».

Якутские богатства: материальные и не только

Представители ювелирной компании «Сахаалмаз»

Чего только не привезли на «Сказочную Камчатку» участники из Якутии! Конечно, представители региона не упустили возможности похвастаться своим богатством: ювелирная компания Сахаалмаз привезла на выставку эксклюзивные изделия ручной работы, инкрустированные якутскими бриллиантами. Впрочем, ничуть не хуже выглядят их изделия с рубинами и аметистами, ведь каждое сделано в единственном экземпляре. Семейной фирме мастеров более десяти лет. Ее украшения продаются в Якутске, блистают на всероссийских конкурсах и даже за пределами страны.

Но люди, история и традиции Якутии гостей выставки интересуют никак не меньше. Елизавета Алексеева, сотрудник якутского музея им. Емельяна Ярославского, привезла на Камчатку юкагирские пиктографические письмена.

«Только у юкагиров было такое уникальное письмо, – рассказывает Елизавета. – В своем стиле писали охотники. Эти изображения похожи на карту местности, чем во многом и являлись. А любовные послания девушек – целые произведения искусства. Признаться в любви молодому человеку открыто было нельзя, и они изобрели свое письмо в виде сложных и красивых пиктограмм, которые рисовали на бересте специальным ножом. На одной из пиктограмм девушка пишет послание парню, который находится вне дома: «это место мне опостылело, и я тоже уйду куда-нибудь подальше, чтобы меня не мучали воспоминания о счастливых днях, проведенных здесь, с тобой ».

Елизавета Алексеева

А есть и целый рассказ: «мы были друзьями, ты любил меня, ты ушел далеко, полюбил русскую, ставшую преградой на пути ко мне, у вас будут дети, в новом доме ты найдешь радость, а мне суждено постоянно грустить, я все время думаю о тебе, хотя есть другой, кто любит меня». Оно было опубликовано в конце 16 века исследователем Крамером и здесь мы демонстрируем эту пиктограмму. Из фондов нашего музея мы также привезли предметы одежды и аксессуары юкагиров».

В Якутии живут представители семи коренных народов: якуты, русские старожилы, юкагиры, долганы, эвены, эвенки и чукчи. На выставке можно видеть долганские и эвенкийские костюмы, аксессуары и украшения не только из бисера, но и древний вариант – из кости.

Лариса Давыдовна Гермагенова приехала из Алданского района Якутии, поселка Хатыстыр. Это и сейчас настоящее гнездо родовых эвенкийских общин, ведущих традиционные отрасли хозяйства – оленеводство, рыбный и пушной промыслы.

« У северных эвенков в украшениях преобладают белый и синий – цвета снега и неба, – рассказывает мастерица. – А у нас, у южных эвенков – зеленый, красный и коричневый – цвета растений и земли. Все это можно увидеть на нашем стенде. Я также привезла национальные костюмы южных эвенков – мужской, детский и женский. Каждый элемент одежды имеет значение – и практическое, и символическое, и одно неразрывно связано с другим.

Лариса Давыдовна Гермагенова

Для мужчины, который у нас всегда охотник, торбаса шьются из шкуры лося. Она более жесткая, чем оленья и не линяет. Снизу к торбасам пришивается меховая подкладка, чтобы можно было бесшумно подкрасться к оленю или пушному зверю. Обязательны меховые наколенники, в них совершенно не чувствуется холод. Доха даже для зимы шьется из летнего меха оленя. В нем тепло и в то же время легко передвигаться. Опушка по краям – это как забор, оберег от всех неудач на охоте и в жизни. Орнаменты оленей, горного козла – для постоянной удачи на охоте. Точки на воротнике из меха разных животных – для того, чтобы охотнику эти звери чаще встречались. Белые и черные квадратики внизу олицетворяют долголетие, много дней и ночей. На детском костюме символы показывают, сколько у мальчика родни, насколько большое у его семьи оленье стадо. Трехлистник наверху – для того, чтобы в будущем у него было много детей, а завитушки, чтобы у него рождались братья и сестры и множилось богатство. Символы на женском костюме олицетворяют, в основном, продолжение рода».

Трофеи из леса

Александр Кот из Петропавловска-Камчатского представляет предприятие «Край трофеев».

Александр Кот

« Мы занимаемся выделкой меха, чучелами, оформлением ковровых изделий, немного пошивом из меха, – рассказал предприниматель. – Буквально вчера доделывал ковер из черного медведя, добытого камчатским охотником в Приморье. Есть ковры из рыси, лисицы. Здесь также представлено чучело волка, добытого на камчатском севере, где наши оленеводы вынуждены постоянно бороться с серыми хищниками, истребляющими рогатое поголовье. Для желающих – сувенирная продукция из клыков волка, рыси, росомахи, лисы, когтей и зубов медведя».

Андрей Быков представляет на выставке-ярмарке Камчатское общество охотников и рыболовов.

« На выставке мы не первый год, регулярно принимаем в ней участие, привозим трофеи. Здесь шкуры этого года – и выделанные, и невыделанные. Сотрудничаем со многими таксидермистами, поэтому их продукция здесь тоже присутствует. Кроме того, есть большой выбор охотничьих ножей».

Музей из Паланы

Татьяна Хелол из Паланы привезла на выставку экспонаты из семейного музея имени своей мамы – Надежды Кайзевны Хелол. 6 марта музею исполнится 28 лет.

Татьяна Хелол

« Мама работала преподавателем в Паланском СПТУ, обучала студентов прикладному искусству, и сама была автором специальных национальных программ обучения, – рассказала Татьяна Мироновна. – Сама шила национальную одежду, и мы тоже умели это делать с детства. А когда у нас открылась фабрика художественных промыслов, мама стала там главным художником. Выйдя на пенсию, она стала преподавать национальное прикладное искусство во вспомогательной школе, снова обучала детей. Там же, в марте 1995 года, она открыла в Палане музей Надежды Хэлол и её учеников. А теперь мамино дело продолжаем мы, её дети… Мамы уже нет 6 лет, но музей продолжает развиваться. Я привезла кухлянку, которую сшила Нина Александровна Автепина из Пенжинского района, откуда родом моя мама. Эта же мастерица подарила нашему музею чижи, торбаса, детский малахай. Мы с ней дальние родственники. Среди подарков музею – уникальные сумки из морских растений, из крапивы, которые мы тоже привезли на выставку. А олимпийский мишка на оленьей шкуре – работа самой Надежды Кайзевны. Она сшила его специально по заказу комитета Олимпиады-1980. С такой символикой шились коврики и сумочки…»

В музее в Палане представлены эскизы книг с рисунками художницы Людмилы Гилевой, сестры Татьяны Мироновны.

« Она своими рисунками оформила книгу с очень мудрыми сказками, которую мы привезли на выставку. Например, есть сказка о том, как мать ради спасения своей дочери превратилась в волка и вызволила ребенка из волчьей стаи. Другая сказка учит тому, что нельзя завидовать, и тогда все у тебя будет хорошо. Еще в одной сказке говорится о воровстве и его дурных последствиях, и так далее. За эти сказки с рисунками Людмилы Гилевой на Дальневосточном форуме в 2021 году мы получили бронзовую медаль. Все сказки в книге на русском, английском и корякском языке – каменском диалекте. А помогло нам издать эту книгу министерство культуры Камчатского края».

Но основные экспонаты паланского музея – традиционная одежда, украшения и аксессуары.

« Для музея шьют и взрослые, и дети, - говорит Татьяна Хелол. – Мы каждый вторник и четверг собираемся, занимаемся шитьем, разговариваем. Дети любят собирать камушки на берегу Охотского моря и разукрашивать их. И сплели сумочки из морской травы, в которые уложили камушки. Среди этих работ нет ни одной повторяющейся… В нашем музее есть работы детей, по которым видно, как они учились выделывать шкуры, кроить, шить. И самое главное, что эти дети, уже став взрослыми, приводят своих детей, а потом и внуков в наш музей. То есть уже второе и даже третье поколение говорят: это наш музей!»

«Сказочная Камчатка» в полной мере оправдывает свое название, поэтому ее обязательно нужно посетить – и нам с вами, и, конечно, гостям полуострова. Так что, не упустите шанс! Сегодня выставка-ярмарка работает последний день, и завтра уже придется начинать считать дни до следующей…