​Губернатор Камчатки – о включении в санкционные списки Госдепа: «Не считаю нужным уделять внимание»

В день открытия мероприятий Камчатской музейной ассамблеи 27 февраля наряду с вопросами о развитии музейного дела на полуострове прозвучал и вопрос о списке: «Владимир Викторович, что вы почувствовали?»

«Ничего нового я не ощутил, потому что мы, вся страна находимся в санкционных списках. Ничего реально нового не произошло. Поэтому для меня тоже это рядовое событие. Я даже не счел нужным ему уделять внимание», – сказал Владимир Солодов.

И на наш взгляд – сильно поскромничал. Сегодня для большинства россиян, от деятелей культуры до бизнесменов и управленцев, присутствие в санкционных списках означает международное признание их высоких заслуг перед Родиной. То есть очень даже веский повод для гордости. И хотя камчатский губернатор по поводу «санкционной новости» высказался однозначно: «рядовое событие, ничего нового», надо признать, что свое место в этом списке рядом с другими патриотами России он заслужил честно и довольно давно.

Регион-пионер

В сентябре 2022 года на Камчатке по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова была создана специальная рабочая группа по вопросам поддержки мобилизованных граждан. С 1 октября она стала полноценным центром поддержки военнослужащих и членов их семей.

Центр был создан для того, чтобы в одном месте человек мог получить во всей полноте информацию по всем вопросам, которые возникают у военнослужащих и членов их семей.

«Подчеркну, что данный центр создан не на период проведения частичной мобилизации. Специальная военная операция имеет свои сроки, задачи, определенные руководством страны, и, пока они не будут выполнены, наша задача – позаботиться о тех, кто выполняет самую главную миссию, защищая нашу Родину и их семьи», – сказал Владимир Солодов.

Кроме того, в Камчатском крае запустили горячую линию по вопросам частичной мобилизации 8-800-141-00-00, на которой можно получить справки по интересующим вопросам или записаться на личный прием в центр.

Все для Родины

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Камчатка очень быстро встала на новые рельсы, и уже спустя неделю край начал закупать для мобилизованных все необходимое обмундирование. Инициатором выступило краевое правительство, но и жители региона не остались в стороне.

«Полный объем обмундирования, который предписан для направления в Вооруженные силы, обеспечен. Это касается и вооружения, и средств защиты, бронежилетов и касок и личных вещей. Безусловно, наша задача в этой ситуации, как краевых органов власти, – обеспечить дополнительные средства защиты и предметы для бытового удобства при прохождении службы в рамках специальной военной операции. Для этого мы уже сейчас проводим закупки. Отмечу, что большую помощь в этом оказывает бизнес-сообщество региона и неравнодушные граждане. Дополнительное обмундирование состоит из индивидуальных наборов, которые включают спальники, наколенники, аптечки с расширенным списком медикаментов, предметы личного обихода. Кроме того, мы формируем групповые наборы для подразделений. Они включают в себя беспилотники, тепловизоры, устройства связи, которые соответствуют всем требованиям и протоколам в рамках специальной военной операции», – сказал глава региона.

Благодаря системному подходу Правительство Камчатки рука об руку с общественными организациями края смогли организовать полноценный канал связи бойцов, отстаивающих интересы России на передовой, с их родным домом, с друзьями и семьями. Благодаря решениям, которые были приняты в конце сентября Владимиром Солодовым, регион отправляет на передовую необходимую технику, новые партии обмундирования, гуманитарные грузы от земляков. По этим же коридорам Камчатка доставляет десятки тонн гуманитарной помощи жителям республик, которые не смогли или не захотели покидать свою малую родину.

Взяли под крыло

Один из символов Камчатки – Кутх, бог-ворон. Согласно мифологии северных народов, именно Кутх подарил темному и холодному миру светила – солнце, луну и звезды. Как говорится, сказка ложь, да в ней намек.

С 2014 года ВСУшники «уговаривали» жителей Донецкой и Луганской народных республик вернуться в состав Украины. «Уговаривали» подло, без церемоний: обстреливали, бомбили. В 2022 году обстрелы стали практически круглосуточными. В результате населенные пункты ДНР и ЛНР были поставлены на грань гуманитарной катастрофы.

Камчатка – дотационный регион. Но, несмотря на это, Владимир Солодов сам вышел с инициативой о закреплении за нашим краем подшефных населенных пунктов на освобожденных территориях. Ведь «своих не бросаем» – это не просто лозунг, это практически суть природы камчатского человека.

В итоге край взял шефство над городом Светлодарском и поселком городского типа Мироновским Донецкой Народной Республики. Специалисты с полуострова уже начали восстанавливать инфраструктуру в этих населенных пунктах.

«Для нас это важное событие, потому что Камчатка подставила плечо. Мы чувствуем эту поддержку, эту помощь», – сказал после подписания соглашения между регионами глава администрации Дебальцева Игорь Захаревич в интервью каналу «Донбасс решает».

Губернатор Владимир Солодов лично уже дважды побывал на Донбассе и в том числе обсудил фронт предстоящих работ с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным.

Привез губернатор на Донбасс и груз для камчатских бойцов, которые выполняют свой боевой долг в специальной военной операции. Наши морпехи получили три машины «УАЗ Пикап», пять бензиновых генераторов, 50 радиостанций, десять антенн для автомобильных радиостанций, 400 аккумуляторов (АКБ ) для радиостанций, а также беспилотник и тепловизор.

Камчатская музейная ассамблея

И вот 27 февраля. Первый день работы Камчатской музейной ассамблеи.

– Владимир Викторович, что вы почувствовали? – спрашивает журналист у губернатора по поводу появления его фамилии в санкционных списках Госдепа США.

«Ничего нового я не ощутил. Мы находимся в ситуации экономической и информационной войны. Наши ребята, наши бойцы сейчас на линии соприкосновения. Поэтому мы все работаем для победы и так же будем продолжать», – сказал Владимир Солодов.

Вы ждали другого ответа?

Для глав российских регионов, как и других политических и культурных деятелей, эти списки – признание заслуг перед Родиной. И да, лично я ждал другого ответа от Владимира Солодова: «Что-то они с этим затянули... Давно же пора!»