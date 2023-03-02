Что сдерживает инфляцию на Камчатке

Инфляция на Камчатке продолжает снижаться. В январе она достигла 11,9% и практически сравнялась со средними показателями по Дальнему Востоку и России в целом. Об основных факторах, повлиявших на процесс формирования январских цен в Камчатском крае, рассказал управляющий Отделением Банка России по Камчатскому краю Алексей Киреев.

Камчатстат сообщает о снижении инфляции в Камчатском крае, а люди вновь не доверяют официальной статистике. Мы же ходим в магазины и видим, что цены на продукты растут.

Инфляция — важнейший социально-экономический показатель, который включает в себя изменение цен не только на определенный набор продовольственных товаров. При измерении инфляции учитывается изменение стоимости всех компонентов потребительской корзины, в которую входят также непродовольственные товары и услуги, — всего в ней более 550 наименований.

Действительно, в январе на Камчатке годовой прирост цен на продовольствие ускорился с 15,1% в декабре до 15,5%. Наиболее высокими темпами росли цены на плодоовощную продукцию. В связи с удорожанием электроэнергии увеличились издержки тепличных хозяйств. Определенное влияние оказывало также сохранение ряда внешнеторговых ограничений. Из-за изменения логистических схем выросли расходы одного из местных производителей молочной продукции на приобретение импортного оборудования. Как следствие, подорожали молоко и молочная продукция. При этом стабильными оставались цены на масло и сахар, а стоимость мяса, рыбы, хлеба и яиц немного снизилась.

Сдержанная потребительская активность граждан и расширение предложения стали причиной снижения роста цен на непродовольственные товары. Главным образом — из-за значимого снижения годовых темпов роста цен на легковые автомобили, средства связи. Большую роль здесь сыграло то, что экономисты называют «эффектом базы». Год назад камчатцы более активно покупали легковые автомобили, современные гаджеты, мебель. В январе текущего года жители региона все чаще принимали решение отложить крупные покупки на будущее.

Второй месяц подряд продолжается снижение цен на бензин. Сказалось стабильное предложение этого топлива на внутреннем рынке в объемах, превышающих спрос, на фоне действующих ограничений на экспорт нефтепродуктов.

Снизилась инфляция и в сфере услуг, в первую очередь благодаря ценам на услуги пассажирского транспорта.

В целом годовая инфляция в Камчатском крае в январе 2023 года замедлилась до 11,9% после 12,2% в декабре прошлого года.

В начале нашей беседы мы говорили о том, что камчатская инфляция в январе практически приблизилась к средним показателям по Дальнему Востоку

Уровень инфляции на Камчатке остается на 0,8 процентного пункта выше средних показателей по Дальнему Востоку. Однако должен отметить, что разрыв этот от месяца к месяцу действительно сокращается. Подробный анализ финансово-экономической ситуации на Дальнем Востоке, приведенный в февральском номере доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», показывает, что общие тенденции, наблюдаемые в целом на Дальнем Востоке, во многом присущи и процессам, которые идут в экономике Камчатки. Особенности экономической ситуации в регионе нашли свое отражение в докладе, ведь данные для этого документа предоставляют в том числе и более 160 камчатских предприятий — участников мониторинга Банка России.

По оценкам розничных предприятий, в конце 2022 года спрос в продовольственном и непродовольственном сегментах был ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По данным опроса, в январе инфляционные ожидания предприятий розничной торговли и сферы услуг на ближайшие три месяца в отношении спроса снизились по сравнению с декабрем. Дальневосточные банки отмечали, что в декабре — январе рост кредитов бизнесу и населению продолжился, вырос спрос на ипотеку после охлаждения в осенние месяцы. Несмотря на повышение ставок, банки оценивали условия ипотечного кредитования как нейтральные.

Вы отметили, что жители Камчатки демонстрируют сдержанное потребительское поведение и откладывают крупные покупки на будущее. Может быть, это потому, что у людей стало меньше денег?

Одним из индикаторов благосостояния населения является объем средств граждан в банках. Все мы помним ситуацию в начале 2022 года. Из-за санкций и ослабления рубля в феврале — начале марта 2022 года люди забирали деньги из банков и скупали товары, опасаясь дефицита. Отток вкладов весной превысил 10% от общей суммы вкладов депозитов и текущих счетов. Банк России тогда резко повысил ключевую ставку, чтобы сбить покупательский ажиотаж. В результате банки подняли свои ставки по вкладам. И люди стали активно возвращать средства на банковские депозиты. На 1 января 2023 года объем средств населения Камчатки составил 103 млрд рублей, это на 1,7% больше показателя на аналогичную дату прошлого года. На счетах эскроу жителей Камчатки хранятся еще 5,7 млрд рублей — на миллиард больше, чем на начало 2022 года. Расходы населения на крупные покупки — недвижимость, автомобили, а также на ремонт — сократились из-за расширения предложения и высокой неопределенности. Эти средства у части населения перетекли в сбережения.

Кстати, немало наших земляков предпочитают банковским вкладам индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Таким образом люди пытаются поднять доходность своих сбережений. Однако Банк России ввел ограничения в отношении неквалифицированных инвесторов. Отразятся ли они на интересах камчатцев, открывших ИИС?

ИИС — это разновидность брокерского счета, его владельцем может быть как квалифицированный инвестор, который соответствует определенным требованиям, установленным Банком России, так и неквалифицированный.

Основанием для ограничений является не тип брокерского счета, а статус инвестора. Неквалифицированным инвесторам ряд особо сложных и рискованных инструментов недоступен независимо от того, с какого счета они торгуют — с обычного брокерского или с ИИС. Перед сделками со сложными инструментами (например, перед покупкой структурных продуктов, перед сделками с плечом) им необходимо пройти специальное тестирование. Как показывает практика, значительная часть тех, кто не смог пройти тест, передумали совершать сделку со сложным инструментом, выбрав более простые и понятные им. Таким образом, тестирование помогает людям лучше оценить свои риски.

Кроме того, Банк России с 1 октября 2022 года ограничил, а с 1 января 2023 года запретил продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран. Это связано с тем, что иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки в стране уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции.

Если говорить о механизме ИИС, то, как и прежде, инвесторы могут открыть ИИС двух типов. Оба дают право на получение вычета по НДФЛ: ИИС первого типа предусматривает освобождение от налогообложения всей суммы дохода, ИИС второго типа дает возможность вернуть 13% от суммы ежегодного взноса до 400 тыс. рублей (до 52 тыс. рублей в год).