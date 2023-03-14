Участник спецоперации: о детях без детства, бесчинствах ВСУ и храбрости сослуживцев

В свет вышел новый проект «Время героев» информационного агентства «Камчатка» – о тех, кто защищает мирных жителей Донбасса, отстаивает свободу и независимость своей Родины.

Первым гостем программы «Время героев» стал участник специальной военной операции, заместитель командира взвода бригады морской пехоты. Он был ранен: во время штурма осколками разорвавшегося снаряда нашему герою посекло ногу. Пришлось вернуться на Камчатку, подлечиться и пройти реабилитацию.

После восстановления он намерен вновь отправиться в зону СВО, поэтому мы не можем показать его лицо и назвать по имени.

– Как начался ваш боевой путь в зоне специальной военной операции?

– Я с самого детства мечтал стать военным. Когда началась СВО, я сразу был готов, уже знал, что сто процентов туда поеду. Меня спросили: «Поедешь?» Я сказал: «Конечно. Я же военный. Это мой долг – защита интересов своего государства».

– Как выглядит ваша ежедневная работа на передовой?

– За две недели до предполагаемого штурма мы изучаем местность, объекты, под эти объекты начинаем подготовку, готовимся и наступаем.

– Как к мирному населению относятся наши войска?

– Скажем так, с любовью с уважением. Наша главная задача – сделать все для того, чтобы мирное население никак не пострадало.

– Когда вы заходите на населенный пункт, который вам нужно освободить, как потом встречает вас мирное население? Что больше всего лично вам бросается в глаза и трогает душу?

– Очень трогает душу, когда взрослые люди, бабушки и дедушки, со слезами на глазах благодарят тебя, говорят: «Спасибо вам, ребята, спасибо вам большое, что вы пришли и освободили». Люди очень сильно устали за столько лет.

– Как выглядит ежедневная жизнь людей на этих территориях?

– В основном там остались только старики. Они привыкли. Они с камешка построили свои дома, свои хозяйства. Молодежь вся уехала. Старики за восемь лет привыкли жить в подвалах. У них в подвалах все обустроено, едой обставлено. Света у них давно уже нет. Мы постоянно им помогали едой, сигаретами, топливом, лекарствами. Поддерживали их. Во всем их поддерживали, пытались им помогать. Они тоже за это были нам очень сильно благодарны.

Что мне было больше всего больно и обидно, как человеку, у которого есть ребенок, – там дети есть, но у них нет детства. Вот, например, ребенок, которому 5-6 или 7 лет. Он не видел детства. У него нет ровесников. Очень мало в деревнях детей. Их никуда не отпускают. Он вышел во двор, поиграл в песочнице, ушел. У них нет общения, у них нет школы, нет садика. Дом –двор. Он вырос в подвале. За это было очень больно и обидно.

– Есть понимание, что если бы 24 февраля президент не начал спецоперацию, то 25 февраля они бы пришли к нам? Это правда или как?

– Я думаю, это правда.

– Почему вы так считаете?

– Это была провокация. Они реально готовились.

– В чем выражается, что они готовились? Что вы видите своими глазами?

– Когда мы берем любой опорный пункт, поселок, то видим, что там велась тщательная подготовка не год, не месяц, а на протяжении многих лет. Строили специальные объекты. За год, за месяц такого не сделаешь

– Вы видели поддержку ВСУ со стороны НАТО в самой этой ситуации? Натовское оружие, натовские наемники?

– Да, конечно. Мы много раз находили оружие, провиант, обмундирование, аптечки. Видно, что это явно с помощью НАТО.

– Правду говорят, что ВСУ уже в принципе не считают юго-восток Украины своей территорией и поэтому целенаправленно рушат инфраструктуру, обстреливают мирные населенные пункты, прикрываются мирным населением?

– Да, конечно. Когда я туда только приехал, для меня было удивительно – вот город: все жилые дома целые, а все садики и школы полностью разбомблены.

– Почему?

– Я думаю, это было сделано с целью запугивания, чтобы народ боялся и чтобы ни в коем случае не оказывал поддержку российской армии

– Правда ли, что они обстреливали гуманитарные коридоры для эвакуации, мирные автобусы? Вы это видели своими глазами?

– Да.

– Наши парни герои?

– Конечно, сто процентов. Получилась такая ситуация, что я попал в окружение, где провел три дня. Мой друг и товарищ — его сейчас с нами больше нет, к сожалению, — собрал группу, уговорил командование, отбил меня, нас — ребят с этого окружения, вытащил нас без каких-либо потерь. Все это благодаря грамотному командованию, хотя ему на тот момент было всего 20 лет. Молодой, но настоящий мужчина, настоящий герой. Он всегда будет в наших сердцах.

– Возвращаясь к окружению. Я знаю, что вы тоже представлены к наградам за эту ситуацию. Все девять человек, которые находились вместе с вами в окружении, вы все эти дни всех поддерживали. Они все выжили и вывели всех до единого.

– Все правильно. Все ребята живые, целые и невредимые. Выбрались оттуда без каких-либо потерь.

– Вы командир. Для вас важно, чтобы все ребята вернулись. Что вы для этого делаете? Что вы им говорите?

– Еще на этапе подготовки мы отрабатываем все моменты, чтобы нигде никак не ошибиться и не попасть в неприятную ситуацию. Плюс всегда ребятам говорю: «Не торопитесь, делайте все с умом, потихонечку, без мандража лишнего. Я всегда рядом, я всегда подскажу». Мы все друг за друга горой, всегда друг другу поможем. Мы это изучили, натренировались и просто делаем свою работу.

– На вашем счету много спасенных жизней?

– Думаю, да.

– Десятки, сотни?

– Думаю, сотни.

– У вас семья – жена, ребенок. Как они отнеслись к тому, что вы отправляетесь в зону СВО?

– Когда я женился, жене сразу сказал: «Я человек военный. Тебе надо это или принять или нет». Она приняла. Конечно, она переживает, волнуется, но мне не показывает, чтобы меня не огорчать и не расстраивать.

– А дочь?

– Дочка еще маленькая. Ей три года.

– Вас мотивирует то, что дочь будет знать, что папа герой?

– Конечно, да. Даже представляю, как она в садике или в школе будет рассказывать про папу. Это двойная мотивация, если ты для своего ребенка герой.

– Что чувствуете, когда на передовую приходят вести из дома?

– Почти всегда, когда приходила гуманитарная помощь, в ней были письма. Очень сильно греют письма от детей, когда первоклассник или второклассник, еще не умея правильно писать буквы, напишет красивые и в то же время смешные слова. Это очень греет, прямо до слез.

– Частичная военная мобилизация – насколько она была необходима? Насколько вы ждали этих ребят? Насколько они смогли приблизить победу?

– Мы очень ждали частичной мобилизации, потому что это подмога, это помощь. Когда нам ребят привезли, там действительно хорошие ребята, которые тоже готовы вместе с нами плечом к плечу идти и делать.

– У парней там, на передовой, меняется мировоззрение? Возвращаются те же люди, которые уходили в зону СВО, или уже другие?

– В любом случае уже другие. То, что они там видели, в повседневной жизни не увидишь. Люди по-разному относятся к этому.

– Вы их учили, вы им помогали, вы им объяснили все нюансы? Вы там их не бросили один на один с новой реальностью?

– Нет, конечно. Во всех вопросах, во всем, что их волновало, мы всегда их поддерживали, помогали, рассказывали, как правильно, как работать с любым видом оружия. И не было такого, чтобы кто-то из них отлынивал.

Все, что происходит на Украине последние девять лет, – отзывается в каждом из нас. И то, что творится там все это время трагедия и боль, Донбасса и России. Ребята, которые участвуют в специальной военной операции, кто своими глазами видел изорванные ВСУшниками города Донбасса, видел ежедневные обстрелы мирных жителей со стороны Украины, видел звериную ненависть и желание стереть с лица земли всё русское – эти ребята понимают, насколько нужна и важна их работа там. Для России и для всего мира. Они гордятся тем, что делают.

– Я никогда не встречал там человека, который бы говорил: «Нет. Зачем?» Все ребята работают на максимуме. Каждый из этих парней идет вперед с высоко поднятой головой. Победа обязательно будет за нами - другого выхода у нас нет!

Посмотреть полный выпуск программы «Время героев» можно в RuTube-каналах информационного агентства «Камчатка» и правительства Камчатского края, а также в эфире камчатских телеканалов «Россия 24», «41 Регион» и «Камчатка 1».