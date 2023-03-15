Лариса ГЕРМОГЕНОВА: якутская мастерица

В серии публикаций мы знакомим вас с участниками межрегионального этнокультурного просветительского марафона «Берингия – Арктика». Он стал одним из важнейших мероприятий зимнего фестиваля «Берингия – 2023». Марафон провели при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году в нем впервые приняли участие представители не только Камчатки, но и других регионов – Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Лариса Гермогенова – эвенкийка, и приехала на Камчатку из Якутии. Она шьет традиционную одежду из меха и кожи зверя, и рассказала нам о тонкостях своего мастерства и об особенностях отделки и украшения такой одежды.

С Ларисой Давыдовной мы встретились на выставке-ярмарке «Сказочная Камчатка». У нее здесь свой стенд, где можно воочию увидеть все умения рукодельницы.

- Мы представители снежной Якутии. Я считаюсь эвенкийкой Южной Якутии. У нас один из важнейших промыслов – оленеводство. И вот мы изделия шьем в основном из оленьего меха. Так же делаем украшения.

Лариса Давыдовна показывает, что привезла на ярмарку, и объясняет тонкости орнаментов, которые человеку со стороны покажутся чем-то незначительным.

- Вот например у нас передник. У южных эвенков преобладают «солнечные» цвета: желтый – солнце, зеленый – трава, коричневый – земля. Вот такие у нас цвета. А у северных, у них преобладают бело-синие, потому что снег, небо.

Мастерица показывает головной убор, богато отделанный бисером. Узор изображает трилистник.

- Этот орнамент обозначает трехлистник. Он символизирует детей. То есть, чтобы у того, кто носит, было много детей. Кайма вокруг узора – оберег.

Но головные уборы, хоть и искусные, все же не главное на стенде. Центральное место отдано костюмам – кухлянкам и штанам из оленьих шкур.

- Детский костюм тоже вот из оленьего меха. По рисунку мы можем узнать про ребенка. Например, вот это я когда шью, – оторочку из меха длинного делаю – «забор». Это считается оберегом от плохого. Вот этот узор – рога – делают, чтобы у ребенка было большое стадо, много оленей. Вот эти треугольники – это палатки. Чтобы у него была большая семья.

Чтобы ребенок или муж были удачливыми в охоте, на одежду тоже нашивают особый узор – следы. Все они разные – тут и след горного барана, и оленя.

- Наколенники у него тоже есть, – рассказывает Лариса Давыдовна об охотничьем костюме мужа. – Когда на «Буране» ездишь, чтобы не продувало. Тут тоже забор – от плохого и от болезней обереги. И следы. Чтобы всегда, когда он на охоту едет, ему встречался зверь, и было мясо.

На наколенниках кайма шахматная – из черных и белых лоскутов меха. Белый квадрат символизирует день, черный – ночь. Это тоже оберег, обещающий долголетие6 многих дней и ночей.

- К этим наколенникам идут торбаса из сохатого. Нужно делать именно из сохатого.

Охотники много ездят, и такие торбаса очень ладные и ноские.

- Как-то я сшила ему из замши. Муж говорит, что когда охотится весной, подкрадывается к оленю по бруснике-голубике, ветки по голенищам звонко бьют, олени слышат и убегают. Поэтому, говорит, мне надо меховые, чтоб не слышно было. Звукоизоляция.

Особо ценится у эвенков мех росомахи. Лариса Гермогенова показывает нам мужскую кухлянку, отделанную этим мехом.

- У росомахи волос жесткий. Снег не налипает. Поэтому из росомахи оторочку делаем. Чтобы, когда снег идет, не налипал на одежду, соскальзывал.

Оторачивают росомахой капюшон и обшлаги рукавов – те места, где налипший снег особенно мешает охотнику и неприятен. И, конечно, обязательная часть кухлянки – обереги.

- Вот эти точки обозначают горностая, белку, соболя – чтобы удача была на охоте.

Кроме того, в декоративных элементах отделки одежды много заячьего меха.

Женские костюмы тоже богато оторочены мехом – грудь, передник, подол. Это те же «заборы» – обереги. Здесь главный узор женской одежды – трилистник, символ плодородия.

- Чтобы у меня много детей было, у детей – много внуков. Чтобы моя семья была большой, расширялась. Чтоб я детьми богатая жила.

Завитки на трилистнике как раз и обозначают плодовитость всего рода. Считается, что чем этих завитков больше, тем шире родня.