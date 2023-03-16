Вячеслав ШАДРИН: о национальной культурной палитре Якутии

В серии публикаций мы знакомим вас с участниками межрегионального этнокультурного просветительского марафона «Берингия – Арктика». Он стал одним из важнейших мероприятий зимнего фестиваля «Берингия – 2023». Марафон провели при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году в нем впервые приняли участие представители не только Камчатки, но и других регионов – Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа.



Вячеслав Шадрин – представитель восточно-сибирского народа юкагиров. Он вице президент Ассоциации КМНС РС (Якутия) и руководит делегацией, которая в марафоне «Берингия-Арктика» представляет Республику Саха (Якутия).

Нашу встречу Вячеслав начал с долгого приветствия.

- Я поздоровался с вами на языках наших народов начиная от наших народов Севера – на эвенском, эвенкийском, чукотском, долганском, юкагирском-тундренном, юкагирском-лесном, на старожильческом русском, яккутском и на русском языке, – пояснил собеседник. – Это официальные государственные языки нашей республики.

Делегация Республики Саха (Якутия) тоже очень разноплановая. В ней представители разных народов, из разных сфер.

- Мы попытались сделать так, чтобы наша делегация представила на этом форуме всю национальную и культурную палитру нашей республики. Во время фестиваля она будет представлена, так сказать, широкими мазками.

Вячеслав принес с собой несколько предметов, чтобы мы своими глазами увидели, как и чем будут знакомить гостей марафона «Берингия – Арктика» с культурой Республики Саха.

- Вот, например, элемент долганской культуры.

Головной убор представляет собой длинную ленту. На одном конце она собрана в петлю; от петли отходят, как зубцы короны, ленты-рожки. Петля и рожки богато украшенаы бисером.

- Это головной убор, который одевают на оленя во время разных мероприятий. Его изготавливают из выделанной до состояния ровдуги (замши) оленьейшкуры и украшают бисерной вышивкой в виде национальных орнаментов.

«Хвост» этого головного убора не отделан. Он и небольшие ремешки на «рожках» служат для крепления украшения на голове животного.

- Вот еще один предмет долганской культуры. Это сумочка-игольница для швейных принадлежностей. Здесь много смешанных элементов. Долганы – сравнительно молодой этнос, результатсмешения и эвенков, итаймырских народов, иякутов, и русских. Поэтому здесь с одной стороны очень четко проявляются эвенкийские элементы, но в то же время вы видите и влияние других культур.

Сама сумочка служит для хранения ниток. От горловины отходят тонкие кожаные шнуры, украшенные с бусами, – они кажутся декоративными. Но на деле – это элементы для хранения иголок.

- Узор здесь долганский. Есть те, кто скажут, что они эвенкийские. Но еще раз скажу, что долганская культура молодая, и она взяла элементы у разных народов, тех, которые ее формировали.

Еще один из предметов, которые Вячеслав Шадрин принес на интервью – чукотский мяч.

- Чукчи так же являются коренным народом Якутии. Они проживают на северо-востоке нашей республики.

Этот мяч так же отделан бисером. Сложно представить, в какую игру можно играть таким мячом. Но мой гость быстро поясняет, что мяч этот обрядовый.

- Его чаще всего используют для представлений. Есть специальные танцы... Он носит сакральный характер. Мяч символизирует солнце. И когда люди передают его друг другу – у этого есть символическое значение. В январе у нас проходили праздники встречи солнца, когда после долгой полярной ночи люди встречали солнце в наших арктических широтах. Чукотский мяч сыграл в этом празднике свою сакральную роль.

Знакомят гостей марафона и с особенностями национальной одежды Якутии. Делают это в том числе с помощью кукол.

- Здесь у нас эвенкийский национальный костюм представлен. Вот если посмотрите – увидите созвучия между костюмом и другими предметами (долганскими - Ред.).

Одежда куклы очень похожа на традиционный костюм камчатских эвенов – одежда распахнута, как халат, чтобы удобно было ездить верхом.

- Эвены и эвенки – это же народы-братья. Они разделились только лет 700 назад. Примерно в то же время, когда разделились русские и белорусы. Поэтому очень много схожего в культуре.

Главные люди делегации из Республики Саха (Якутия), конечно, народные умельцы и рукодельницы.

- Наши мастера и мастерицы привезли с собой полные комплекты костюмов, которые они сшили, одежды национальной. Они проведут мастер-классы по обработке шкур, сухожильных ниток и шитью бисером. Эти мероприятия можно посетить и познакомиться с ними, поговорить, и даже, может быть, получить какие-то советы.