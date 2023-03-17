Светлана СИЛАЕВА: мы живем на Камчатке и должны знать культуру коренных народов

В серии публикаций мы знакомим вас с участниками межрегионального этнокультурного просветительского марафона «Берингия – Арктика». Он стал одним из важнейших мероприятий зимнего фестиваля «Берингия – 2023». Марафон провели при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году в нем впервые приняли участие представители не только Камчатки, но и других регионов – Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Светлана Силаева – рукодельница из поселка Ключи. Она мастерит камчатские сувениры. Особое место среди ее работ занимают куклы в национальных костюмах народов Камчатки.

Светлана Силаева представляет Усть-Камчатский район. Она – военный пенсионер. Когда вышла на пенсию, нежданно-негадано открыла в себе талант кукольных дел мастера.

- Свою бабушку я считаю камчадалкой – она приехала сюда по вербовке в 1939 году, так тут и осталась, вышла замуж, – рассказывает Светлана. – Мой отец военный, служил в Ключах. Там я родилась, живу и сейчас. Я тоже выбрала военную карьеру. В 2017 году вышла на пенсию и открыла мастерскую по ремонту швейных изделий. Свободное время посвящаю изготовлению камчатских сувениров.

Ее увлечение национальными ремеслами началось так. Племянница Светланы занималась в хореографическом ансамбле «Завина». Это известный в Ключах коллектив, в котором ребята учатся танцам коренных народов, изучают их культуру. «Завина» – победитель различных фестивалей и конкурсов.

В 2019 году «Завину» пригласили на Всероссийский фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Кочевье Севера» в Москве. Ребятам предстояло не только показать танцевальное искусство, но и принять участие в конкурсе на лучшее произведение народного национального творчества.

- Моя племянница попросила помочь ей сделать для конкурса куклу в национальном стиле. Мы посидели, подумали и сшили три куклы. Но две куклы на конкурсе забраковали. А одна заняла только третье место. Меня задело, что мои куколки, которые мне казались самыми красивыми, вдруг не подошли. Я стала интересоваться историей коренных народов Камчатки, их рисунком, вышивкой, чтобы оттачивать мастерство. И до сих пор учусь, – рассказывает Светлана Силаева.

Трикотажные куклы она шьет, используя смешанные техники. Светлана называет их «камчадалочками». Они – частые гости на выставках, в том числе на «Елизовской осени». «Камчадалочки» разъехались не только по всему краю, но и по всей России. Их можно встретить и за границей – в Германии, в Израиле.

- Я шью и другую сувенирную продукцию. Например, малахаи. Я разыскала технику их изготовления, выкройки. Хотя сделать это было непросто, ведь многое забыто. Не во всех семьях сохранились секреты ремесла от бабушек и дедушек. В Ключах не найти мастеров, которые бы сохранили древнее искусство. В районе очень мало резчиков по дереву.

Изучая национальные костюмы ительменов, коряков, чукчей, алеутов, Светлана Силаева находит в них много общего.

- Народы кочевые. Они постоянно соприкасались, учились друг у друга. Мы тоже многому у них можем научиться. Если мы живем на Камчатке, то должны знать их культуру, поддерживать ее. Лично для меня национальные ремесла стали и призванием, и отдушиной.