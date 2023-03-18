Лилия БАНАКАНОВА: занимаемся всем, что помогает сохранять традиции, культуру, быт эвенов и коряков

В серии публикаций мы знакомим вас с участниками межрегионального этнокультурного просветительского марафона «Берингия – Арктика». Он стал одним из важнейших мероприятий зимнего фестиваля «Берингия – 2023». Марафон провели при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году в нем впервые приняли участие представители не только Камчатки, но и других регионов – Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Лилия Банаканова из села Анавгай Быстринского района – человек на Камчатке известный. Она руководит эвенским народным ансамблем «Нургэнэк»; заслуженный работник культуры, обладатель премии «Душа России». Ей принадлежит идея создания этнокультурного центра «Мэнэдек».

На марафон «Берингия – Арктика» Лилия Банаканова привезла работы этой мастерской «Очидяк», которая с 2011 года работает в этнокультурном центре «Мэнэдек».

«Мэнэдек» создан в виде эвенского стойбища недалеко от Анавгая. Мастерская «Очидяк»объединила мастеров села Анавгай. Сначала здесь работали только мужчины. Они занимались изготовлением национальных инструментов и реквизита для национальных коллективов, традиционных средств передвижения, ремонтом утвари.

В 2014 году появилась отдельная женская мастерская. Мастерицы стали шить национальные костюмы, головные уборы, обувь.

– Мы стараемся заниматься всем, что помогает сохранять традиции, культуру, быт эвенов и коряков. Представители «Мэнэдека» посещают поселения Корякского округа, где проживают эвены, коряки, чукчи, ительмены, бывают в гостях в оленеводческих звеньях, на рыбалках. Они собирают воспоминания старожилов, забытые технологии изготовления изделий, домашней утвари, национальных инструментов. Организуем мастер-классы по изготовлению национальной одежды, предметов быта, – рассказывает Лилия Егоровна.

Одним из секретов, разгадкой которого занимались мастера из Анавгая, стала вышивка подшейным волосом оленя – есть такой художественный прием декорирования одежды.

– Когда мы стали спрашивать у наших старожилов, как это делать, они отвечали, что это очень сложно. Сейчас редко, кто так вышивает. А потом нам подарили книгу из Магаданской области, где все это черным по белому описано: как шили эвены, как вышивали коряки, как чукчи. Мы стали изучать, учиться, пробовать.

Технология действительно сложная. Нельзя перетянуть нитку, каждый стежок нужно пригладить-прогладить пальцами. Украшать вышивками мужно все – от одежды шамана до небольших аксесуаров – очечники, кожаные браслеты. Кроме оберегающей функции есть у вышивки подшейным волосом и практическая, лечебная.

– Вот это мой браслет, потрепанный. У меня вот эта косточка болела, – показывает Лилия Егоровна запястье. – Прочитала, что раньше носили головные уборы, браслеты, наколенники и налокотники, вышитые подшейным волосом, чтоб не болели суставы. Стала носить.Действительно помогает.

В 2022 году этнокультурный центр «Мэнэдек» представлял Камчатку в акции «Вышитая карта России». Мастера центра создали панно с изображением карты нашей страны, украшенное образцами этнической вышивки практически всех народов.

- Теперь хотим сделать такую же карту-панно Камчатки силами национальных мастеров нашего региона. Мы подготовили лекало и отправили во все районы. Планируем завершить работу к дню рождения Камчатского края – 1 июля 2023 года. Через 100 лет наши потомки будут смотреть на эту карту и говорить: «Это моя прабабушка вышивала».

Добавим, что коллектив этнокультурного центра «Мэнэдек» совместно с Камчатским центром народного творчества в 2013 году инициировал проведение фестиваля традиционных ремесел «Мастера земли Уйколь», который объединяет мастеров Камчатки и соседних регионов. С тех пор фестиваль проводится ежегодно.