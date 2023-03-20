Зоя ПАВЕЛЬЕВА: сохранить традиции – значит передать их молодежи

В серии публикаций мы знакомим вас с участниками межрегионального этнокультурного просветительского марафона «Берингия – Арктика». Он стал одним из важнейших мероприятий зимнего фестиваля «Берингия – 2023». Марафон провели при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году в нем впервые приняли участие представители не только Камчатки, но и других регионов – Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа.



Зоя Павельева – мастер по пошиву меховых изделий из села Тиличики. Она регулярно приезжает в краевую столицу, чтобы продемонстрировать умения – свои и олюторских мастеров. Этот год – не исключение.

Зоя Павловна приехала из Олюторского района. Приехала не одна. Делегация района представила на марафоне предметы традиционной одежды северян, традиционных кукол и поделки из рога оленя.

– На марафон я приехала не одна, а вместе с Антониной Петровной Сидоровой, которая занимается изготовлением национальных кукол, а я занимаюсь пошивом меховых изделий.

Я занимаюсь рукоделием с детских лет – изготовление одежды из меха оленя и морского зверя для нас было жизненно необходимо, сейчас это больше традиция. Секреты и способы пошива мы переняли от наших родителей. Обучение мое проходило в условиях тундры – в юрте.

Как и в любом деле, в работе мастерицы мелочей нет, но есть более или менее ответственные операции. Выделка шкуры – процесс важный.

– Перед пошивом любую шкуру мы выделываем в ручную, обрабатываем её, но прежде шкуру необходимо высушить. После этого необходимо хорошо вымять шкуру, чтобы она не хрустела, а была мягкой и гибкой. Это делается руками. Каждая шкура выделывают по-разному. То есть, та выделка, которую мы применяем к шкуре оленя, не подходит для пушнины. Её выделка сложнее – требует более тонкой работы, но мы привыкли.

Только после этого долгой и изнурительной выделки шкуру можно брать в работу. Пушной зверь идет на малахаи, безрукавки и куртки. Работают со шкурами лисицы, росомахи, соболя и зайца – да всех зверей, что живут на полуострове. Но во главе списка, конечно, олень.

Часть своих изделий Зоя Павловна привезла на марафон.

– Я покажу кухлянки, торбаса и малахаи, а также униформу для оленеводов. Также, мы покажем поделки из рога оленя, а Антонина Петровна продемонстрирует куклы, которые она изготовила. Вообще мы ежегодно привозим в КВТЦ свои изделия, но год от года меняем их ассортимент. Так, в этом году мы покажем новые куклы, а также новые изделия из меха оленя.

Когда видишь всю эту красоту, понимаешь озабоченность мастеров, которые боятся, что уникальные технологии, целый культурный пласт может быть утерян.

– Я считаю, что основная важность сохранения традиций – это обучение молодёжи традиционным видам деятельности коренных народов. В Тиличиках нет специальных школ, в которых молодёжь могла бы этому научиться и мы передаём свои знания лишь заинтересованным детям, которые к нам приходят.

Поэтому марафон для камчатских мастериц – мероприятие очень важное. Искусно сделанные вещи притягивают взгляды и нет-нет да окажется среди них нужный – взгляд преемника. Но и сами мастера находят здесь что-то новое для себя.

– Да, такие мероприятия нужны хотя бы потому, что на них можно обменяться опытом, культурой да и просто мнениями о способах сохранения культуры, тем более в этом году в марафоне примут участие якуты и магаданцы. Мне, как мастеру пошива меховых изделий, особенно интересны способы выделки шкур которые они используют, ведь у каждого малочисленного народа севера свои способы и секреты работы со шкурой. Мы уже успели пообщаться с гостями из Якутска, познакомились с ними их работами. И то, что такое общение случилось, нас очень радует.