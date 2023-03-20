Алексей ПОПОВ: за последние годы гонка стала более спортивной

Алексей Попов – каюр из Усть-Хайрюзово. Занимается с собаками с детства. Впервые участвовал в большой Берингии в 2003 году – тогда он занял второе место. В 2005 году Алексей победил в большой гонке. Долгое время каюр не участвовал в Берингии – не давала травма колена.

Ещё на финише 10-го этапа я коротко переговорил с Алексеем Поповым – лидером гонки по итогу 10-и этапов «Берингии-2023». Он был занят – рубил для собак мороженную рыбу, поэтому мы сговорились встретиться на следующий день...

В назначенное время я шёл к гостинице «Эльгай», где разместились каюры. Казалось, участники должны бы отдыхать после утомительных этапов. Но ещё с улицы был слышен механический шум, как потом выяснилось – шлифовальной машины. Я прошёл внутрь и увидел, что нарта, в которую запрягают упряжку, лежит на боку; вокруг неё – несколько человек, ремонтируют. Пока я соображал, как мне их обойти, по ту сторону от квартета ремонтников показался Алексей. Он увидел меня и, не пытаясь перекричать шум электроинструмента, махнул мне рукой, дескать, пошли.

Мы расположились в его номере.

- Алексей, в каком году вы впервые приняли участие в Берингии и что привело вас в гонку?

- На первую гонку я вышел 2003 году. А заинтересовался я ездовым собаководством, ещё когда я был мальчишкой. В то время многие мои односельчане держали собак, на которых ездили на рыбалку, охоту или в соседние сёла. Тогда ездовые собаки были едва ли не основным средством передвижения. Была упряжка и у моего отца и я рос в этой среде. Бывало, на рыбалку выезжали с роднёй на двух, а то и трёх упряжках. Все мы «родом из детства» и атмосферы детских лет мне не хватало и я, вернувшись с армии в 1992 году, завёл своих собак.

- А кто помогал вам в приобретении собак и формировании упряжки?

- Мои односельчане. Так, Николай Левковский, он тогда жил в соседнем Ковране, дал мне суку. Также, от него я узнал некоторые тонкости работы с собаками. В общем именно Николай стал для меня старшим товарищем в деле ездового собаководства. А позже он и сам начал участвовать в Берингии. Я болел за него истово и постепенно сам захотел принять участие в этой гонке.

- Итак, вы двадцать лет в гонке, хоть и с перерывами. В чём особенность «Берингии-2023»?

- Отличительная особенность гонки – это её спортивный характер, который стал более выражен по сравнению с «Берингиями» прошлых лет. То есть, раньше гонка была скорее традиционная, а не спортивная и атмосфера азарта не доминировала. Сейчас же у каюров настрой именно на выигрыш. Этому способствуют и собаки, которых сейчас выводят. Они отличаются от собак, которые были раньше. Так, если раньше собаки были на бег спокойные, то сейчас скорости просто бешеные. И речь не идёт о том, что их загоняют, а напротив – именно таких собак и вывели, и работают они очень хорошо. Естественно это влияет на общую, спортивную, составляющую гонки.

- Как вы считаете, правильно ли это?

- Как по мне, то да, но прежде, чем говорить об этом, надо понимать, что ездовая собака испытывает очень большое желание работать в упряжке – это смысл её жизни. И это может увидеть каждый, кто придёт на старт в Эссо когда, истосковавшиеся по гонке собаки буквально рвут с места, да так, что каюр, испытывает перегрузки, как космонавт. И за примерами далеко ходить не надо: собак Николая Левковского выводят снегоходом потому, что человеку не под силу их удержать. Мне близка и интересна именно спортивная составляющая «Берингии» как гонки и, конечно, мне очень хочется выиграть её. Но также, мне нравится и сама жизнь, которой живёт «Берингия». Эта атмосфера неповторима, и сравнить её я не могу ни с чем, и просто наслаждаюсь ей, как щедрым подарком судьбы, которому предшествует долгое ожидание и подготовка.

- Подготовка – в чём она заключается?

- В тренировках, которые я начинаю осенью, так как летом собакам очень жарко. Бывает, конечно, выпадают промозглые летние деньки, в которые я прогоняю собак, прицепив их за квадроцикл, – километра 3. Но таких дней мало, и лучшее время для начала тренировок – осень. При этом я обязательно беру для собак воду в больших пластиковых флягах, которые везу на квадроцикле. Так я и начинаю с ними тренировки, длительность которых увеличивается с наступлением холодов. В этом году до «Берингии» мои собаки прошли 3000 километров, что значительно превышает протяженность самой гонки. Вообще, тренировки, пожалуй, самый сложный процесс. Даже на опыте всего не предусмотришь, вот и я в этот раз где-то недоглядел и несколько моих собак захромали. Теперь же это сказывается на гонке.

- Тем не менее по итогам 10 этапов вы лидируете.

- Собаки не сбегались – молодые не научились ещё правильно распределять свои силы и 10 этапов бежали во всю прыть, что и привело к такому результату. Тут есть своя предыстория. К 2005 году характер собак моей упряжки сложился «бешенный». То есть, я не мог запрячь их больше шести: пока пристёгивал одну, другие успевали перегрызть постромки и убегали, превращая каждый старт в стресс для меня. Собаки тонко чувствуют нервное напряжение хозяина и, естественно, реагируют на него – в моих собаках пробудилась агрессия. И когда отвязавшиеся собаки разорвали на девочке одежду, я понял, что не справлюсь с ними. Я решил раздать их: желающих было много, и я раздал всем по одной. После этого я долго не заводил собак, до тех пор, пока Валентин Левковский не создал школу ездового собаководства. Моя младшая дочь, Лиза стала туда ходить и однажды решила заняться собаководством. И после этого мы с ней купили в Москве двух спортивных евродогов и так, то в одном, то в другом месте приобретали собак. И сегодня собаки моей упряжки – это не только приобретённые тогда, но и их потомство, для которого это первая гонка.

- Как вы растите ездовых собак для гонки?

- Дело в том, что без участия в гонках вырастить хорошую ездовую собаку просто невозможно. Именно в гонке она проникается атмосферой этого всего, видит другие упряжки, и у собаки просыпается азарт. Например, лидер моей упряжки по кличке Ори – очень умная собака. Я её просто обожаю, но если, оканчивая очередной этап, в лесу, она заходит на финиш спокойно, то в посёлке, где крики, музыка и шум, она стрессует, и на финиш её приходится едва ли не затаскивать. Бубны и крики её пугают. В гонке таких шумных этапов достаточно и Ори постепенно к ним привыкнет и престанет боятся.

- Выходит, что основной секрет победы в гонке – это участие в ней?

- Да, это так. Но каюру также необходимо всё увидеть самому. И здесь мне вспоминается моя первая гонка, когда я не знал ни длину этапов, ни местность, да практически вообще ничего, а шёл, как шли мои собаки. И если бы тогда, 20 лет назад, я был более опытным, то, думаю, мог бы и выиграть ту гонку. Но, повторюсь, опыт хоть и важен, но всего не предусмотришь.

- Вы под этим подразумеваете что-то конкретное?

- Как вам сказать-то правильно... Мы хоть и живём отдалённо и всю жизнь с собаками возимся, но много ещё не знаем. Раньше собаки болели не так, как сейчас. Например, раньше, когда была аборигенная камчатская ездовая в том первозданном виде, в котором она существовала, каких-либо проблем с теми же лапами мы не знали вообще. Сегодня же собака другая, и проблем с подушечками лап у неё не избежать. Приходится учиться по методу проб и ошибок. Например, стали добавлять в корм специальный порошок для суставов, а также другие биодобавки и витамины. Тоже касается и правильного питания – кормить собак одной лишь рыбой, а это очень хороший корм, нельзя. Её не хватает для восстановления собачьего организма и необходимо применять специальный энергетический корм.

- А во время этапа даёте собакам что-либо?

- Да, как я уже говорил, собакам необходима вода. Кроме того, мы подкармливаем собак через каждые 20 километров трассы – отрезки отмечают для нас краской на снегу снегоходчики из группы сопровождения. А в случае непогоды или иного форс-мажора, лично я подкармливаю их через каждый час – полтора в зависимости от скорости движения упряжки.

В номер заглянул человек – уже не в первый раз. Он увидел что мы ещё беседуем и тихонько закрыл дверь. Алексей задумался о чём-то, а я не стал расспрашивать. Я поблагодарил его за беседу, пожелал удачи и попрощался.

О. Яганов



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