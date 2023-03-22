Николай ШИШКИН: Храним традиции наших предков

В серии публикаций мы знакомим вас с участниками межрегионального этнокультурного просветительского марафона «Берингия – Арктика». Он стал одним из важнейших мероприятий зимнего фестиваля «Берингия – 2023». Марафон провели при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году в нем впервые приняли участие представители не только Камчатки, но и других регионов – Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Стенд Николая Шишкина на марафоне «Берингия – Арктика» представляет родовую общину «Долина Уокоаль» Мильковского района. Члены общины занимаются плетением из бересты, делают национальные сувениры, а в летне-осенний сезон собирают в лесах и тундре дикоросы.

Сейчас дикоросы собирают кто во что. Но вот раньше на тихую охоту ходили исключительно с берестяными коробами. Они у Николая представлены в ассортименте – всех форм и размеров.

– Маленький чукачик, который вы видите, это посуда или корзина. Раньше их использовали для сбора грибов. Чукачик использовали с ремнём, чтобы было удобно повесить на плечо или на грудь. В чукачики побольше собирали грибы, а те, что поменьше, использовали для сбора ягод. Также ещё и для детей делали маленькие чукачики, чтобы им удобно было. Конструкция такая, что из этого сосуда ягода не просыпается. Очень удобная вещь на природе! – рассказывает Николай.

Короба из бересты пользовали еще и как посуду. Небольшие – как кружки, побольше –миски из которых можно есть уху. Больше всего в этих защепленных свертках коры удивляет их надежность. Ничего не проливается.

– Формы посуды из бересты могут быть разные, но для этого надо знать секреты плетения. Все особенности плетения мы объясняем нашим детям. Стараемся познакомить их с традициями предков и передать свои знания. Ребятки с удовольствием занимаются в мастерской.

Вся семья Николая состоит в родовой общине – от его мамы до внуков. Детвора успешно перенимает мастерство наставника: внуки только пытаются что-то сделать своими руками, ребята постарше уже полноценно мастерят.

– Внуку 11 лет и он уже пробует делать некоторые изделия. Получается. Сын тоже увлечён изготовлением посуды из бересты и сувениры делает.

Николай уверен, что сложного в работе с берестой ничего нет. Главное, знать технологию и немного набить руку.

– В основе всего кора дерева и знание технологии плетения. С природным материалом очень приятно работать, он даже силы какие-то даёт мастеру. Верёвки раньше тоже из дерева делали. Верёвки ещё делали из крапивы. Такие верёвки очень прочные и надёжные. Их у нас на Камчатке использовали даже для изготовления рыболовных сетей. Получались прекрасные орудия лова.

Выглядят такие изделия невероятно – вязанные, не иначе! По сути так оно и есть. То есть, сначала изготавливают веревки, из которых потом уже плетут то, что нужно. Но в основе – дерево. Конечно, В Петропавловск Николай привез лишь малую часть того, что мог бы, ведь разнообразие изделий народных промыслов огромно. Та же посуда была своя буквально для всего.

– Посуды очень много всякой, для разных ситуаций. Сейчас мы бы даже о таком не подумали, а наши предки были на «ты» с природой и у них даже был предусмотрен сосуд для мухоморов и табака. Этот сосуд использовали охотники. Чтобы резкий запах от табака и мухомора не отпугивал зверя, на которого шли охотиться.Зверь в то время боялся табака, дыма. У моего деда два таких сосуда стояло, я с детства их видел.

Одно из самых занимательных изделий на стенде Николая – приспособление для разведения огня – деревянная дуга, деревянный же бур и кожаный шнур, соединяющий всю эту конструкцию воедино.

– Их я тоже в детстве видел: дед ими уже не пользовался, но дома они у нас были. Сейчас они тоже у нас как музейные экспонаты, чтобы детям показывать и рассказывать.

Община у Николая родовая, но замыкаться на себе члены «Долины Уокоаль» не стали. При любой возможности выезжают в люди и представляют свои изделия широкой публике. Главное в этом деле не скромничать. То, что было будничным навыком наших предков, для многих теперь в диковинку. И пракика это подтверждает.

- Были за границей, в Москве. Люди с большим интересом посещали наши мастер-классы. Надо учить, надо больше всего показывать.

Значит, ценятся народные промыслы. Значит, не зря люди бережно хранят их и передают подрастающим поколениям.