С начала года социальный контракт заключили более 80 жителей Камчатки

Социальный контракт по разным направлениям с начала года заключили 83 жителя Петропавловска-Камчатского, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Программа воплощена в жизнь по поручению президента Владимира Путина и позволяет людям, чей доход меньше прожиточного минимума, получить материальную помощь и выйти из трудной жизненной ситуации», – сказано в сообщении.

Глава полуострова Владимир Солодов считает программу важнейшим инструментом, который помогает гражданам выйти на устойчивую траекторию развития.

«Социальные контракты пользуются большой популярностью среди жителей Камчатского края и зарекомендовали себя с хорошей стороны. В свою очередь наша главная задача заключается в том, чтобы как можно большее количество граждан смогли воспользоваться государственной помощью и преодолеть тяжёлую жизненную ситуацию. Соответствующую задачу ставлю социальному блоку правительства», – добавил губернатор.

Заключение социального контракта по поиску работы – одно из наиболее востребованных направлений программы, в рамках которого гражданин может пройти профессиональное обучения или получить дополнительное профессиональное образование.

Направления есть разные, в том числе поиск работы, развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. Ещё одно направление — развитие личного подсобного хозяйства. В этом году уже есть один такой заключенный социальный контракт.

Социальный контракт представляет собой форму государственной поддержки граждан, доход которых ниже прожиточного минимума. По всем вопросам, связанным с заключением контракта, жители края могут обратиться в органы местного самоуправления муниципальных образований региона по месту жительства (пребывания).

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что такая мера поддержки семей как соцконтракт будет расширяться.