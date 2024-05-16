Турнир «Вальс Победы 2024» прошел в Камчатском крае

12 мая в универсальном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Звёздный» завершились региональные соревнования по танцевальному спорту «Вальс Победы 2024». Об этом рассказали в пресс-службе камчатского ЦУСО.

В завершающем турнире сезона в Камчатском крае приняли участие 130 спортсменов всех категорий.

Соревнования проходили в 2-х программах: европейская и латиноамериканской, также в дисциплине двоеборье.

Победителями стали:

- возрастная категория мальчики и девочки 9-10 лет: Владимир Даниленко и Мария Павленко (танцевальный клуб «Гейзер»);

- возрастная категория мальчики и девочки 10-11 лет: Ярослав Логвинович и Варвара Ильина (танцевальный клуб «Триумф») ;

- возрастная категория юноши и девушки 12-13 лет: Семён Кибальник и София Даниленко (танцевальный клуб «Гейзер»);

- возрастная категория юноши и девушки 14-15 лет: Антоний Югай и Маргарита Желубенкова (танцевальный клуб «Кантилена»);

- возрастная категория юниоры и юниорки 16-18 лет: Борис Баженов и Марьяна Блинова (танцевальный клуб «Гейзер»);

- возрастная категория мужчины и женщины: Данил Кулевцов и Анастасия Давыдова (танцевальный клуб «Кантилена»).