Последний звонок для школьников Петропавловска-Камчатского прозвучит 17 и 18 мая

Общегородской последний звонок прозвучит для школьников из Петропавловска-Камчатского. Об этом рассказали в ПКГО.

Завтра в школах Петропавловска-Камчатского стартуют «Последние звонки».

Торжественные мероприятия, посвящённые окончанию учебного года, пройдут в краевом центре 17 и 18 мая.

Общегородской последний звонок «Большая городская линейка – последний звонок 2024» состоится в субботу, 18 мая. Старшеклассников приглашают в физкультурно-оздоровительный комплекс «Водник».

Начнётся мероприятие в 15:00. В ходе торжественного открытия с напутственными словами к выпускникам обратятся первые лица края и города. Ребят ждёт развлекательная программа и музыкальный сюрприз.

Концертная программа с участием приглашённой звезды продлится с 16:30 до 17:10, развлекательная программа от ведущих мероприятия закончится в 19:00.