Ремонт памятника батарее лейтенанта Максутова начался на Камчатке

Начался ремонт одного из самых важных и узнаваемых памятников Петропавловска-Камчатского - «Смертельной» батареи лейтенанта Александра Максутова. Об этом рассказал Константин Брызгин, глава ПКГО.

«Ремонт плановый, начали его одновременно с работами на верхней площадке Никольской сопки. Рабочие не учли вес пушки – порядка 3 тонн каждая – и при демонтаже повредили деревянные лафеты, вызвав обеспокоенность горожан. Сейчас подрядчиком найдены решения для исключения подобных случаев и максимально осторожного проведения работ», - сказано в сообщении.

Транспортировать пушки не будут. С учетом веса ремонт проведут на месте. Пушки обработают пескоструйным аппаратом, снимут многочисленные слои краски, огрунтуют и покрасят. Все деревянные лафеты заменят, поскольку действующие стали небезопасны по истечении времени.

Кроме того, приведут в порядок плетеный забор и цепное ограждение, установят информационный стенд. Все работы завершат до 15 июля.

«К 170-летию героической обороны, которое мы отмечаем в этом году, памятник будет полностью восстановлен, и жители города, а также гости краевой столицы, вновь смогут прикоснуться к славной истории нашего города и Отечества», - сказал Константин Брызгин.

Макет батареи был изготовлен и установлен по инициативе жителей в 1959 году к 105-летию героической обороны Петропавловска 1854 года.

Тогда горожане на Петропавловской судоверфи отлили пять точных копий орудия – участника героической обороны, оригинал пушки хранится в Камчатском краевом объединённом музее.