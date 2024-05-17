Ирина Яровая поздравила педагогов и учеников школы № 41 с юбилеем

Средней школе №41 сегодня, 17 мая, исполняется 90 лет . По случаю юбилея заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая отправила в адрес директора школы, коллектива и всех учеников поздравительную телеграмму.

«Уважаемая Ирина Михайловна! От всего сердца поздравляю Вас и коллектив школы №41, всех учеников и их родителей с юбилеем! Уверена, что благодарность и любовь к родной школе живёт в сердцах многих поколений камчатцев. 90 лет ученики и учителя вместе проходят не только школьную программу, но и уроки жизни, путь развития и открытий.

Ваша школа – это целый мир, полный знаний, традиций, творчества, дружбы и доверия. От всей души желаю, чтобы школа №41 всегда оставалась примером созидания и неравнодушия, любви к родному краю и стремления к добрым свершениям в жизни!

Желаю Вам, всему коллективу школы и ученикам успехов, вдохновения и всегда взаимной любви и благодарности, поводов для гордости и общего устремления в будущее. Всем поколениям выпускников –самых добрых свершений. Здоровья, мира, радости, и благополучия. И пусть всегда ваш успех будет неразделим с успехом нашей родной Камчатки и нашей большой страны».