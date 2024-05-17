На Камчатке стало известно расписание дачных маршрутов

С 18 мая автобусы по маршруту № 106 переходит на летний режим работы, сообщили в Минтрансе Камчатского края.
Будние дни:
– автостанция «Центральный рынок» (КП): 7:10, 9:00, 10:00, 11:20,14:00, 14:40, 15:45, 16:20, 17:50, 19:40.
– сот «Кречет»: 8:10, 10:10, 11:10, 12:30, 15:10, 15:50, 16:55, 17:30, 19:00, 20:40.
Выходные:
– автостанция «Центральный рынок» (КП): 7:30,:8:05, 8:40, 9:15, 9:50, 10:25, 11:00, 11:35, 14:00, 14:40, 15:10, 15:45, 17:10, 17:50, 18:20, 19:40,
– сот «Кречет»: 8:40, 9:15, 9:50, 10:25, 11:00, 11:35, 12:10, 12:45, 15:10, 15:50, 16:20, 16:55, 18:20, 19:00, 19:30, 20:40.