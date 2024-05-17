Мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья» состоялось на Камчатке

Азартное спортивное состязание, приуроченное к Международному дню семьи, состоялось 16 мая в городе Елизово. Об это рассказали в Администрация муниципального района.

В мероприятии участвовала 21 команда дошкольных учреждений района.

«Свою сноровку, спортивную подготовку и командный дух показывали мамы и папы, братья и сёстры, ну и, конечно же, юные капитаны команд – воспитанники ДОУ», - сказано в сообщении.

Команды приветствовали гостей стройным маршем - в этот день жюри оценивало команды строго, но справедливо.

Открыл соревнования семейных команд начальник Управления образования Администрации Елизовского муниципального района Сергей Ворушилов.

«Отрадно, что у нас такое большое количество участников. Только на то, чтобы зачитать всех представителей команд, ушло несколько минут. Не зря Год семьи объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Принято говорить - пусть победит сильнейший, но я всем вам желаю, чтобы победили веселье, улыбки и дружба», - сказал в приветственной речи Сергей Ворушилов.

Перед началом эстафет участники команд хорошенько разогрелись, выполняя упражнения, которые показывали инструкторы по физической культуре.

Юным капитанам и их командам предстояло преодолеть испытания эстафет «Кенгуру», «С тоннелем», «Большой слалом с мячом», «Меткие стрелки» и «Полоса препятствий – перепрыгни – доползи».

«Семейные команды проявили настоящий спортивный азарт, сплочённость и волю к победе. В этот день победителями были все», - рассказали организаторы

В награду за участие каждая семья получила торт, мяч для игры в футбол и приятные подарки для самых маленьких участников команд.