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Первый на Камчатке в этом сезоне лесной пожар локализовали

16:00
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Первый на Камчатке в этом сезоне лесной пожар локализовали

Первый в этом году лесной пожар был обнаружен с неба 11:20 утра на территории Мильковского района, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Сухая трава загорелась в районе бывшего села Кирганик. На место выехали 22 человека и три единиц техники с охраны камчатских лесов и мильковского лесничества», – сказано в сообщении.

К 15:00 пожар был локализован, в настоящее время идет дотушивание ранцевыми огнетушителями, заливка водой, раскряжовка завалов с помощью специализированного инструмента.

Пожароопасный сезон в Камчатском крае начался 27 апреля.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону разработаны и утверждены 19 основных маршрутов авиапатрулирования общей протяженностью – 10 068 км. По сравнению с прошлым годом протяженность увеличилась на 3 100 км.

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