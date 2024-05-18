Ирина Яровая рассказала о задачах целевого набора на Всероссийском совещании руководителей исполнительных органов субъектов РФ

Заместитель Председателя ГД Ирина Яровая, выступила на Всероссийском совещании руководителей исполнительных органов субъектов РФ, которое состоялось в Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах. Участие в нем приняли 89 региональных министров просвещения, 10 вице-губернаторов и 38 ректоров педвузов.



«В каждой школе страны должны быть проведены классные часы для старшеклассников и родительские собрания для их родителей, чтобы до всех выпускников была донесена информация об уникальной возможности построения будущего – целевом наборе», — сказала Ирина Яровая



«Мы впервые запускаем в Российской Федерации открытую систему, дающую возможность каждому, без исключения, выпускнику школы, независимо от того, в каком регионе ребенок проживает, получить конкретное гарантированное рабочее место. В систему будут загружены вакансии, которые единовременно увидят все ребята нашей большой страны. В том числе впервые публично заказчиком целевого набора выступят такие крупные репутационные работодатели и корпорации, как Росатом, РЖД, Газпром, Ростех, ТОРы и многие другие. Только РЖД опубликует 5000 вакансий! Будет размещена информация о специальности, о дополнительных мерах социальной поддержки, о наставничестве, если такое будет предлагаться, о дополнительных образовательных модулях, если работодатель заявляет об этом. И эта информация должна быть у каждой российской семьи», — отметила автор закона.



Кроме того, Ирина Яровая рассказала, что в каждом регионе на уровне вице-губернатора или заместителя председателя правительства появится лицо, ответственное за формирование заявок для целевого набора по конкретному субъекту Российской Федерации в привязке к муниципалитетам.



В преддверии летней оздоровительной кампании вице-спикер ГД, автор закона о летнем отдыхе детей, отдельно остановилась и на теме воспитательной составляющей детского отдыха.



«Скоро стартует летняя оздоровительная кампания, но вопрос, который остается открытым - это подготовка вожатых и то, что мы называем воспитательно-образовательной частью пребывания детей. Поэтому, предлагаю на уровне Министерства просвещения разработать качественные программы, которые можно дать в руки любому вожатому, чтобы ему не приходилось изобретать самому программу полезного детского досуга», — предложила Ирина Яровая.



В завершении встречи парламентарий пожелала успехов всем собравшимся и выразила «огромную надежду, что то, во что вы вкладываете душу и сердце, обязательно даст самый лучший результат».