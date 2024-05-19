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  5. Последний звонок прозвучал в Петропавловске-Камчатском под песни группы «5sta Family»

Последний звонок прозвучал в Петропавловске-Камчатском под песни группы «5sta Family»

13:14
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Последний звонок прозвучал в Петропавловске-Камчатском под песни группы «5sta Family»

Накануне, 18 мая, площадку перед ФОК «Водник», наводнили молодые люди, чьей первой наивысшей заслугой на жизненном пути стало окончание средней школы. Юноши были в деловых костюмах и выглядели почти взрослыми, а вот девушки предпочли вечернему дресс-коду, школьную форму времен СССР, главным отличительным атрибутом которой был белоснежный фартук.

С приветствиями к выпускникам обратились официальные лица политического Олимпа на Камчатке — Владимир Солодов Ирина Яровая, Александра Лебедева, Анатолий Кирносенко, Константин Брызгин, Грант Шайгородский, Андрей Лиманов, Максим Гореликов. В целом, они пожелали выпускникам никогда не сдаваться, идти только вперед, смело осваивать новые технологии, быть активными, порядочными и целеустремленными.

После того, как официальная часть закончилась началось шумная, праздничная и весёлая. Выпускники участвовали в развлекательной шоу-программе с конкурсами и флешмобами и зажигали под хиты приглашенных звёзд — «5sta Family»!

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