Память сердца моего

В Корякском окружном краеведческом музее прошла презентация Книги Памяти Паланы, куда вошли данные по ветеранам Великой Отечественной войны – биографии, сведения о награждениях, информация об участии в военных операциях. Сбором и обработкой материалов для книги занимались члены местного военно-патриотического клуба «Беркут».

Благодаря Фонду Президентских грантов участникам военно-патриотического клуба удалось осуществить поисковый проект, а затем издать Книгу Памяти. Для этого волонтёры собрали и обработали большую базу данных о ветеранах Великой

Отечественной войны, когда-то живших и работавших в столице Корякского округа. На протяжении нескольких лет они работали с материалами, поступавшими из разных источников. Использовали, в основном, архивные данные, рассказы родственников и газетные публикации. В результате, в издательство были направлены сведения по 115 ветеранам.

Факты по крупицам

«Команда проекта небольшая, около десяти человек. У нас все обязанности были распределены. Задача заключалась в том, чтобы из разных источников собрать воедино информацию об участниках Великой Отечественной войны. Несколько человек работали в архиве, делали ксерокопии газет, в которых находилась информация по интересующим нас людям. Дальше ксерокопии распределялись по волонтёрам, в случае необходимости они делали запросы уже в другие инстанции для подтверждения

данных. Исследовательская работа, конечно, утомительная, но в то же время очень интересная. Меня впечатлили воспоминания ветеранов, как раз в газетах их было очень много, особенно в периоды празднования Дня Победы. Некоторые истории были схожи с сюжетами произведений о войне. Удивляешься стойкости и мужеству наших бойцов и тому, что им удалось пережить в то страшное время», - рассказал волонтёр по сбору материалов Андрей Ульянов.

Большое дело для маленького посёлка

В Книгу Памяти вошли имена тех солдат и офицеров, по которым подтвердилась информация об их участии в Великой Отечественной войне. Иногда работники архива предоставляли волонтёрам лишь скудные биографические данные, а остальные сведения приходили уже из других источников.

«После войны очень много людей приехало на Дальний Восток, в том числе и на Камчатку. Среди них было немало фронтовиков. Но в те годы они особо не рассказывали об этом. Когда мы у себя в архиве находили какие-то сведения, допустим, что человек воевал или служил в РККА, - эти данные передавались волонтёрам для уточнения. Сейчас полистала эту книгу и смотрю - наша информация пригодилась, она оказалась нужна. Хочется отметить настойчивость всех волонтёров. Они молодцы! Первоначально выступили с идеей и сами её полностью осуществили, от начала и до конца. Хорошее дело сделали ребята для нашего посёлка», - рассказала бывший сотрудник агентства ЗАГС и архивного дела по Камчатскому краю Татьяна Хелол.

На презентацию Книги Памяти пригласили родственников ветеранов. Они рассказали молодым ребятам о подвиге старшего поколения и поблагодарили всех авторов этого уникального издания за большую кропотливую работу.

«Конечно, у меня очень хорошо и тепло на душе. Это от того, что молодёжь помнит о моём муже - ветеране Великой Отечественной войны Борисе Петровиче Киселёве. С ним я прожила 24 года. Он был очень простой и скромный человек, не добивался для себя каких-то привилегий. Всё село его уважало. Сама тоже о нём много писала в СМИ, готовила для публикаций в газете очерки, зарисовки и рассказы о боевом прошлом, об участии в Курильском десанте. Писала о его друзьях ветеранах. Однажды он попросил найти его однополчанина. Я честно попыталась отыскать человека, но не получилось, - судьба его где-то затерялась. Может быть сейчас поисковики, которые работали над Книгой Памяти, и нашли бы его фронтового друга», - рассказала Лукерья Киселёва, вдова ветерана.

Памяти земляков

Руководитель военно-патриотического клуба «Беркут» Андрей Ульянов вручил экземпляры Книги Памяти Паланы представителям образовательных учреждений столицы округа, родственникам ветеранов и тем, кто оказывал помощь в сборе материалов.

В Корякском окружном краеведческом музее была открыта выставка, посвящённая землякам – участникам Великой Отечественной войны. Также на ней были представлены экспонаты, найденные поисковиками на местах сражений. В этот раз военно-патриотический клуб «Беркут» предложил показать предметы, которые были обнаружены в ходе экспедиции на Курильские острова, где шли ожесточённые бои. В августе 1945 года в результате Курильской десантной операции здесь были разгромлены большие силы японских милитаристов. Большой интерес к этой выставке проявили школьники и студенты Паланы.





С. Манаенков. Фото П. Крюкова.