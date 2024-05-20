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  4. Традиционный турнир по самбо провели на Камчатке накануне Дня пограничника

Традиционный турнир по самбо провели на Камчатке накануне Дня пограничника

11:10
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Традиционный турнир по самбо провели на Камчатке накануне Дня пограничника

Девятнадцатого мая ФОК «Звездный» принимал участников традиционного Открытого краевого турнира по самбо среди детей «Памяти героев-пограничников». В этом году в соревнованиях впервые приняли участие спортсмены из отдаленных посёлков Камчатки — Тиличиков, Палана, Оссоры, Апачи, а также Елизовского и Мильковского районов и Петропавловска-Камчатского. Всего на ковер вышли около 200 борцов в возрасте от 11 до 14 лет.

Такой интерес к самбо в Камчатском крае стал естественным итогом реализации проекта «Самбо в школу» и в этом году команда «Школьная лига самбо Камчатки» впервые приняла участие в этих соревнованиях заняв третье место.

«Юные спортсмены показали яркую борьбу, проявили силу духа и воли, трудолюбие и целеустремлённость. Турнир подарил поклонникам самбо немало потрясающих поединков, открыл новые имена талантливых борцов и даже скинул с пьедестала тех, от кого ждали яркой борьбы», — сказала организатор турнира, тренер, прославленная российская спортсменка, многократная чемпионка России, Европы и мира по самбо Светлана Галянт.

На турнире по самбо «Памяти героев пограничников» побывал наш фотокорреспондент Виктор Гуменюк.
https://kamtoday.ru/news/sport/nakanune-dnya-pogranichnika-na-kamchatke-proveli-traditsionnyy-turnir-po-sambo/

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