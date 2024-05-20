Камчатка подписывает соглашения в сфере туризма и представляет товаропроизводителей на ЭКСПО в Китае

На выставке традиционно представлены стенды 2 000 китайских участников из 190 компаний, среди которых — крупнейшие государственные и частные промышленные холдинги и средние инновационные компании, сообщили организаторы мероприятия. Среди российских регионов на ЭКСПО представлены: Камчатский, Сахалинский Приморский, Хабаровский края; республика Башкортостан, Саха (Якутия); Свердловская, Архангельская, Тверская, Амурская, Астраханская области; Москва.

«Держим курс на укрепление практического сотрудничества с Китаем. Делегация от Камчатского края работает в Харбине, где проходит российско-китайское ЭКСПО. В планах — заключить соглашение с крупным туроператором, провести ряд важных переговоров и встреч по вопросам развития туризма и привлечения инвестиций в регион. Помимо этого, на региональном стенде представляем товары местных производителей — продукты питания, одежду, сувениры и многое другое», — сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Российская экспозиция развёрнута более чем на 3,5 тыс. кв. м, свою продукцию и услуги представляют ведущие российские компании.

«Павильон Камчатки пользуется огромным успехом у посетителей выставки Наш край представляет свои лучшие товары. В их числе рыбная продукция, продукция сельско-хозяйственных производителей, дикоросы, сувениры, знаменитая Омега-3 и большое количество видео материалов о туристических возможностях полуострова», — рассказала заместитель председателя правительства Юлия Морозова.

На стенде Камчатского края представлена продукция 5 экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства:

В работе стенда также принимает участие АО «Корпорация развития Камчатки», представляя инвестиционные проекты региона.

«В соответствии с задачами, поставленными лидерами наших стран, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая продолжает стремительно развиваться, достигая новых уровней не только в количественном, но и в качественном плане. Уверен, что Российско-Китайское ЭКСПО будет способствовать укреплению этой положительной тенденции, расширению кооперационных связей между нашими государствами», — подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев.

Президент России Владимир Путин вместе с заместителем председателя КНР Хань Чжэном принял участие в церемонии открытия VIII Российско-Китайского ЭКСПО и IV Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

«Приветствую вас на торжественной церемонии открытия масштабного совместного выставочного мероприятия — VIII Российско-Китайского ЭКСПО, а также организуемого в его рамках IV Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Весьма символично, что эти два важных мероприятия проводятся в городе Харбине — одном из крупнейших научных, образовательных и инновационных центров Китая. Я здесь в первый раз, и действительно город впечатляет. Это современный, красивый, динамичный мегаполис. И при этом по-настоящему самобытный, с богатой историей и традициями. С момента своего основания в конце XIX века Харбин олицетворяет самые тесные связи и переплетения судеб народов России и Китая, взаимное обогащение культур и традиций», — сказал глава государства.

Организаторами ЭКСПО с российской стороны выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации. Организаторы с китайской стороны — Министерство коммерции Китайской Народной Республики, Народное Правительство провинции Хэйлунцзян.