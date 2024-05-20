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Модернизацию водоочистных сооружений проводят на Камчатке

12:55
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Модернизацию водоочистных сооружений проводят на Камчатке

КГУП «Камчатский водоканал» продолжает модернизацию сетей водоотведения. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В рамках данной деятельности на крупнейшем комплексе очистных сооружений - КОС «Чавыча» была выполнена замена воздуходувного компрессора старого образца на современный воздуходувный компрессор марки NEX TURBO с управляемыми поворотными лопатками.

Монтаж оборудования работники КОС «Чавыча» выполнили собственными силами.

Данный компрессор имеет устройство плавного пуска и по сравнению с другими типами воздуходувок обладает повышенной устойчивостью и стабильностью работы. Также устройство поддерживает кислородный режим в резервуаре, необходимый для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов, которые осуществляют биологическую очистку сточных вод.

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