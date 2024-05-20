Чемпионат и Первенство по пауэрлифтингу прошли на Камчатке

Спортсмены подросткового Центра «Патриот» Елизовского района успешно выступили на Первенстве и Чемпионате Камчатского края по пауэрлифтингу. Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Елизовского района.

Состязания по троеборью проводились 17 и 18 мая во Дворце спорта в краевой столице.

«17 мая для моих детей прошёл очень продуктивно. У них был последний звонок и они сразу, как говорится, с корабля на бал, примчали на взвешивание. За это им огромное спасибо», – рассказал тренер Никита Максимов.

На состязаниях первого дня в классическом троеборье золото завоевали Владислав Малышев и Александр Диденко в весовых категориях 120 кг и 66 кг соответственно. Среди спортсменов, выступающих в весовой категории 53 кг, второе место занял Алексей Листраткин, а Вадим Лутошкин – третье.

Троеборье в экипировке: лучший результат в весе 74 кг у Кирилла Завгороднего, а в категории 120 кг – у Владислав Малышева. Владислав также занял третье место в абсолютном зачете. В категории 66 кг – вторую ступень пьедестала занял Ярослав Чугунов.

По итогам первого дня команда «Русич» заняла 2 место в командного зачёте.

18 мая на Чемпионате по классическому троеборью Артём Мурыгин взял золото в весе 74 кг. Серебро у Владислава Бубнова в весовой категории 59 кг, а Евгений Доронин завоевал бронзовую медаль в категории 66 кг.