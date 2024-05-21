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  4. Бывший житель Камчатки незаконно получал пенсию за трудовой стаж на Крайнем Севере

Бывший житель Камчатки незаконно получал пенсию за трудовой стаж на Крайнем Севере

09:50
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Бывший житель Камчатки незаконно получал пенсию за трудовой стаж на Крайнем Севере

Следственное управление краевого УМВД России завершило расследование уголовного дела о незаконном получении пенсии с применением районного коэффициента, сообщили в МВД по Камчатскому краю.

«С 2005 года 60-летний мужчина получал льготную пенсию. Проживал и работал он в Петропавловске. Трудовой стаж в районе Крайнего Севера составил 11 лет. В 2020 году горожанин решил сменить постоянное место жительства и покинуть полуостров. Он оформил на Камчатке временную регистрацию, переехал с семьей в Краснодар, где продолжал получать повышенную пенсию, не имея прав на сохранение этой надбавки за территорией полуострова», – сказано в сообщении.

Находясь в Краснодарском крае и получая надбавку к пенсии, злоумышленник не уведомил соответствующие органы о смене места жительства, в связи с чем ежемесячно получал надбавку. Ущерб,
причиненный федеральному бюджету, составил почти 700 000 рублей.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Ущерб он возместил в полном объеме.

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