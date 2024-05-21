Курсы здорового образа жизни провели для камчатских педагогов

Мероприятия в рамках Года здорового образа жизни проводят для камчатских педагогов. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Преподаватели физической культуры и педагоги дополнительного образования прошли обучение по спортивно-оздоровительному направлению.

Занятия проходили на базе школ № 36 и 28 и спортивного клуба Петропавловска-Камчатского, Центра дополнительного образования «Луч» в г. Елизове.

«В рамках практической части педагоги посетили занятия по спортивному ориентированию, спортивному туризму, тематическое занятие по треку «Орлёнок-спортсмен», мастер-классы по функциональному многоборью, танцам и по программе «Юный пожарный». Также для участников курсов организовали кроссфит-тренировку, а на мероприятии в школьном Кванториуме им вручили медицинскую книжку с основными метриками и показателями здоровья», — рассказала Евгения Пантелеева, куратор курсов.