В Петропавловске-Камчатском изменится схема движения из-за ремонта дорог

В связи с ремонтными работами с 27 мая временно будет закрыто движение по Ленинской и частично меняется схема движения пассажирского транспорта, сообщили в мэрии через свой телеграм-канал.



В соответствии графиком проводимых Водоканалом работ перекрытие улицы Ленинской будет разбито на три этапа:



– с 27 мая по 5 сентября будет перекрыт участок дороги от дома № 69 до дома № 32;



– с 6 сентября по 16 октября участок в районе дома № 75;



–с 17 октября по 30 декабря – от дома № 32 до дома № 20.



На весь период ремонтных работ будет организовано двухстороннее движение по улице Советская.



Автобусы, следующие по маршруту № 28 «Камчатский театр кукол – Городской фонтан – Морвокзал» будут следовать в прямом и обратном направлениях по Советской с заездом на территорию морского вокзала, согласно действующей схеме маршрута.

Расписание, а также протяженность по маршрутам остаются без изменений.

В связи с перекрытием по пути следования автобусов в направлении центра города в сторону ДК СРВ по ул. Советская будут организованы две временные остановки общественного транспорта для посадки и высадки пассажиров:

первая остановка – «Драмтеатр» ориентировочно напротив дома 18 на Набережной и вторая – «ул. Советская» вблизи дома 19 по Советской и парковочной зоны для автомобилей.

Автобусы № 3, 20, 22 будут следовать с остановки общественного транспорта «Комсомольская площадь» по улице Набережная до остановки «Драмтеатр» и далее следовать по улице Озерновская коса в направлении согласно действующей схеме маршрута.

Автобусы по маршруту № 26 «Камчатский театр кукол – Морвокзал» также будут следовать в прямом направлении с остановки общественного транспорта «Комсомольская площадь» по улице Набережная до остановки «Драмтеатр».

Конечным пунктом для маршрута № 26 будет являться площадка вблизи территории бывшей «Этно-деревни», откуда автобусы будут следовать в обратном направлении с остановки «Озерновская коса».