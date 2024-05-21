Торжественная служба в честь иконы Пресвятого Благоверного Князя Александра Невского прошла в Кафедральном соборе на Камчатке

Икона Пресвятого Благоверного Князя Александра Невского была написана для воинов 40-й Отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота и освящена Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Сегодня, 21 мая она была доставлена в пункт постоянной дислокации бригады в Петропавловске-Камчатском и в торжественной обстановке передана в соединение.

«Торжественная служба прошла в Кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы. Встречать икону собрались военнослужащие, представители женсовета бригады, представители ветеранских организаций, Общероссийского движения Народный фронт, Комитета семей воинов Отечества Камчатского края, казачества. Честь сопровождать икону выпала Герою России Эдуарду Казымову», — сообщает телеграм-канал КСВО Камчатка.

Но путь иконы только начинается. Она отправится во Владивосток, где в автомобиле Всероссийского автопробега «Сила в Единстве», проследует через всю Россию и будет передана командованию 40 ОГвБрМП, в зоне СВО.

Организаторами православной акции стала общественная организация морских пехотинцев «Сатурн».