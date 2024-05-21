Проект «Киокусинкай в школу» на Камчатке расширяет горизонты

Приказа Минпросвещения России подписан и теперь изучение каратэ-киокусинкай могут ввести в программу всех школ Камчатского края, сообщили в правительстве региона

«Камчатский край второй год принимает участие в проекте “Киокусинкай в школу”. Он реализуется по инициативе трёхкратного чемпиона мира по карате киокусинкай Хаида Мантаева при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ДФО, обладателя 7 дана киокусинкай, сопредседателя Российского Союза боевых искусств Юрия Трутнева. В проекте участвуют три камчатские образовательные организации: центр образования "Эврика", Елизовская средняя школа № 9 имени Романа Васильевича Федины и средняя школа № 45 ПКГО. Здесь занимаются 136 школьников. Занятия ведут профессиональные тренеры. В рамках предоставления субсидии для обновления материально-технической базы школ для занятия физической культурой и спортом, министерством образования Камчатского края рекомендовано создавать школьные спортивные клубы с ориентацией на возможность участия в проекте “Киокусинкай в школу” в части закупки оборудования, татами, макивар, доги и т.д. за счёт средств субсидии», — сообщила Ксения Дружинина, консультант отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования Камчатского края.

Теперь, после подписания приказа Минпросвещения России, во всех школах Камчатского края для учащихся 1-11 классов теперь может проводиться обучение по модулю «Киокусинкай» в рамках уроков, деятельности школьных спортивных клубов и дополнительного образования. например.

На Дальнем Востоке проект «Киокусинкай в школу» реализуется с 2022 года, а в 2024 шагнул по всей России. Проект направлен на улучшение условий для занятий спортом у детей, увеличение уровня физической активности населения — согласно задаче, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.