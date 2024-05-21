Идут работы по устройству водопропускной трубы на дороге к пляжу в столице Камчатки

Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов отметил, что в настоящий момент завершают работы по устройству основания земельного полотна.

«Уже заводится рабочий слой дорожной одежды – щебень. Ведутся работы по устройству водопропускной трубы. Асфальтирование дороги планируется в начале июля. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ. Опасений срыва контракта нет. Есть небольшие замечания к проектной документации, они устраняются в рабочем режиме. Подрядчик справляется с объемом работы. Планируем сдать объект к концу года и порадовать жителей и гостей полуострова новой комфортной и безопасной дорогой к одной из самых красивейших природных достопримечательностей полуострова», – сказано в его сообщении.

Протяженность дороги до Халактырского пляжа составит 4,5 километра. На участке будет обустроено освещение, а также установлены автобусные павильоны.

В сентябре 2022 года Владимир Путин, побывав с рабочей поездкой на Камчатке, провёл на полуострове совещание по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского, на котором губернатор Владимир Солодов представил мастер-план развития столицы региона. Основа мастер-плана Петропавловска-Камчатского включает стратегию экономического развития города.