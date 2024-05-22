Летописец Севера

21 мая известному фотохудожнику из Паланы Павлу Крюкову исполнилось 55 лет.

При слове «летописец» у обычного человека перед глазами возникает образ убеленного сединами старца, выводящего строчки на свитке пергамента при свете лучины. Наш юбиляр – полная противоположность: спортсмен, без вредных привычек и даже не носит очки. Почему же тогда «летописец»?

Да потому что Павел Крюков – обладатель уникального фото- и видеоархива, в котором со дня их создания зафиксирована история наших прославленных ансамблей «Ангт» и «Школьные годы», выступления «Мэнго», «Эльвеля» и «Нулгура», легендарной агиткультбригады «Эчгатгынын», артистами которой были Татьяна Романова, Анатолий и Александр Мохнаткины, Даниил Яганов, Петр Яганов. Вместе с одной из первых «Берингий» он прошел всю трассу, побывав на Чукотке. Как профессиональный лыжник, участвовал в нескольких гонках «Авачинский марафон» и лыжном переходе из Коврана в Лесную. Как человек, не представляющий себе жизнь без камчатской природы, он исходил и объездил север Камчатки, побывав и на горячих ключах, и на фольклорных праздниках в национальных селах, а уж окрестности Паланы и Лесной знает не хуже любого старожила.

Уточним, что Павел попал на Камчатку десятилетним мальчишкой, здесь увлекся лыжными гонками (спасибо уникальному тренеру всей паланской детворы Сергею Михайловичу Скрягину), вместе с одноклассником Рудольфом Соломиным начал заниматься фотоделом. Тогда и появились первые съемки наших сопок, морского берега, земляков, имена которых сегодня стали легендой. После окончания физкультурного техникума вернулся на Камчатку, где увлечение фотографией и видеосъемкой стали профессией – много лет Павел Борисович проработал фотокорреспондентом в газете Корякского округа «Народовластие», оператором в окружной телерадиокомпании. После переезда в Санкт-Петербург он также устроился в одну из городских телекомпаний, что позволило ему открыть этот прекрасный город с другой, нетуристической стороны.

Паланцы знают его и как ревностного прихожанина Храма во имя Святителя Николая Чудотворца. Вера сопровождает Павла уже много лет, помогая не сломаться в бурных водоворотах современной жизни, более двух лет он прослужил трудником в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. Сегодня Павел Крюков работает фотохудожником в Корякском окружном краеведческом музее, сохраняя культурное наследие нашей земли, является членом фотоклуба «Камчатка». Его персональные фотовыставки проходят в Палане и Петропавловске-Камчатском, а многочисленные работы вошли в красочные издания, посвященные камчатскому Северу. Каждую свободную минуту он посвящает своим главным увлечениям – спорту и фотосъемке, стремясь не тратить жизнь на праздное безделье. Гораздо привычнее увидеть его худощавую фигуру на зимней лыжне, среди зеленеющих сопок, снимающего очередное культурное событие, чем представить лежащим на диване перед телевизором. Впереди – еще долгие годы творческих и спортивных достижений, впереди – радость жизни на этой прекрасной земле…С юбилеем!

Т. Андреева

Фото: Павел Крюков