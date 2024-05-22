Рыбинспекторы задержали на Камчатке первых браконьеров

Первых в этом году браконьеров задержали в Усть-Большерецком районе инспекторы рыбоохраны, сообщили в Ассоциации «Река Большая».

«Накануне вечером совместная группа инспекторов Росрыболовства и Ассоциации обнаружила на реке Плотникова в районе 61 км двоих местных жителей. Они ловили рыбу при помощи сетей с моторной лодки. Заметив инспекторов, браконьеры пытались утопить сети, но не успели», – сказано в сообщении.

Специалисты изъяли лодку, мотор и две сети. Составлен протокол.

Официальный промысел лосося начнется только в июле, в Усть-Большерецком районе добычу нерки и чавычи не ведут полтора десятилетия из-за подрыва популяций этих видов.