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  4. Камчатский университет им. Витуса Беринга вступил в Альянс китайско-российских университетов языкового образования

Камчатский университет им. Витуса Беринга вступил в Альянс китайско-российских университетов языкового образования

15:35
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Камчатский университет им. Витуса Беринга вступил в Альянс китайско-российских университетов языкового образования

Членами Альянса стали 23 российских и 38 китайских университетов, реализующих проекты в области преподавания китайского и русских языков, сообщили в правительстве региона

«Участие КамГУ им. Витуса Беринга в Альянсе позволит наладить более тесные связи с китайскими университетами, а также обмениваться лучшими практиками в области преподавания китайского языка и русского языка как иностранного. На церемонии открытия Альянса представители руководства и преподавательского состава КамГУ им. Витуса Беринга представили международным коллегам образовательные программы и научные проекты вуза, в том числе связанные с преподаванием китайского языка» — рассказали о событии в КамГУ

Также, сегодня стало известно, был подписан договор о научном и образовательном сотрудничестве с Хэйлунцзянским университетом в Харбине.

«Подписанию договора во многом содействовал Губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов, который осенью 2023 года в рамках бизнес-миссии в Китай успешно обсудил перспективы сотрудничества двух вузов. Подписание договора дает возможность возобновить международное сотрудничество в сфере высшего образования и науки между Камчатским краем и Китаем, которое встало на паузу во время пандемии», — сказала заместитель председателя Правительства Камчатского края Александра Лебедева.

Договор о научном и образовательном сотрудничестве КамГУ им. Витуса Беринга с Хэйлунцзянским университетом позволит развивать совместные программы двух вузов по китайскому и русскому языкам, проекты по туризму, осуществлять обмен студентами и направлять преподавателей.

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