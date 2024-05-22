Жители островов у восточных берегов Камчатки ждут разрешение на сбор яиц морских птиц

Заявку на добычу яиц морских птиц направили в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, сообщили в Национальном парке «Командорские острова».

«Заявка уже прошла этапы согласования на краевом уровне, и мы надеемся, что в скором времени получим по ней положительное решение, что позволит алеутам из числа местных жителей села Никольского организовать традиционный сбор яиц морских птиц – чайки, топорка и кайры. Данную процедуру оформления и подачи заявки национальный парк провёл самостоятельно в целях оказания помощи представителям КМНС, в частности алеутам, проживающим на охраняемой территории», – сказано в сообщении.



Сбор яиц морских птиц — важная часть традиционного образа жизни командорских алеутов. В парке добавили, что его специалисты внимательно относятся к пожеланиям местных жителей, когда речь идет о традиционных охоте, рыболовстве или сборе яиц.