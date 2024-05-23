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  4. На севере Камчатки выросла угроза лесных пожаров

На севере Камчатки выросла угроза лесных пожаров

15:35
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На севере Камчатки выросла угроза лесных пожаров

В селе Тигиль Тигильского района и его окрестностях 23 мая показатель пожарной опасности повысился до четвёртого класса по региональной шкале, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

«Явление сохранится до 26 мая. Вероятность возникновения природных пожаров и распространения огня на большие площади при установлении повышенных классов опасности значительно возрастает», – сказано в сообщении.

При высоком (IV) и чрезвычайном (V) классах пожарной опасности возгорание могут спровоцировать автомобили, движущиеся по сухой траве, искра, осколки стекла в траве, малейшая неосторожность человека в лесу.

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