На севере Камчатки выросла угроза лесных пожаров

В селе Тигиль Тигильского района и его окрестностях 23 мая показатель пожарной опасности повысился до четвёртого класса по региональной шкале, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

«Явление сохранится до 26 мая. Вероятность возникновения природных пожаров и распространения огня на большие площади при установлении повышенных классов опасности значительно возрастает», – сказано в сообщении.

При высоком (IV) и чрезвычайном (V) классах пожарной опасности возгорание могут спровоцировать автомобили, движущиеся по сухой траве, искра, осколки стекла в траве, малейшая неосторожность человека в лесу.

