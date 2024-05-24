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  4. Почти 7 тысяч мальков кеты выпустил Камчатский водоканал в ручей Зеленовский

Почти 7 тысяч мальков кеты выпустил Камчатский водоканал в ручей Зеленовский

12:10
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Почти 7 тысяч мальков кеты выпустил Камчатский водоканал в ручей Зеленовский

Камчатский водоканал выпустил в ручей Зеленовский почти 7 тысяч мальков кеты. Рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В КГУП «Камчатский водоканал» запланировано строительство нового комплекса инженерно-технических средств защиты водозабора «Авачинский».

Законодательство обязывает хозяйствующий субъект до начала проведения работ компенсировать ущерб, причинённый водным биологически ресурсам.

Накануне, 23 мая под контролем сотрудников Камчатского водоканала и представителей Главрыбвода 7 тысяч мальков кеты были выпущены в ручей Зеленовский.

Таким образом, водоканал восполнил ущерб негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Авачинский водозабор является главной «артерией», обеспечивающей в полном объёме природной питьевой водой жителей Елизовского муниципального района и частично Петропавловск - Камчатского городского округа.

На территории водозабора расположены 19 скважин, которые перекачивают в сутки сто тысяч кубических метров природной питьевой воды.

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