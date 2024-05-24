После вмешательства прокуратуры мать двоих детей на Камчатке получила маткапитал

Прокуратура Петропавловска проверила обращение матери двоих несовершеннолетних детей об отказе в предоставлении мер социальной поддержки, сообщили в ведомстве.

«Женщина обратилась в центр по выплате государственных и социальных пособий за предоставлением средств краевого материнского капитала. Она планировала оплатить ими детский сад младшего ребенка. В центре заявление рассмотрели и отказали, объяснив свое решение отсутствием сведений о регистрации женщины по месту проживания в крае последние три года», – добавили в прокуратуре.

Как выяснили надзорные органы, женщина живет на полуострове с 2016 года, а отсутствие регистрации объясняется тем, что ранее она проживала в служебной квартире, предоставленной супругу.

Иск прокурора удовлетворен, денежные средства зачислены на расчетный счет женщины.