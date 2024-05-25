Кибермошенники украли у пенсионерки с Камчатки более 9 млн рублей

В дежурную часть УМВД Петропавловска обратилась 68-летняя пенсионерка с заявлением о хищении денежных средств обманным путем, передает пресс-служба ведомства.

«Из заявления женщины стало известно, что мошенники похитили более 9,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело», – сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что фразы «торговля на фондовой бирже», «инвестиции», «брокер» часто произносят кибермошенники во время общения с гражданами. Они склоняют вложить личные сбережения или кредитные денежные средства, обещая мгновенный заработок.

«Как правило, злоумышленники действуют группой и переводят звонок между собой, представляясь различными специалистами, чтобы заверить гражданина в своей состоятельности. Часто для убедительности создаются так называемые личные кабинеты, где якобы отображаются «заработанные» денежные средства», – добавили в полиции.

На самом деле граждане переводят деньги на счета мошенников, которые требуют все больше вложений и это происходит до тех пор, пока не будет исчерпан потенциал. Либо, когда «инвестор» не попросит вывести заработанные денежные средства или первоначальные инвестиции на свой счет. В этом случае злоумышленники прекращают общение.