Всем капитанам - капитан

Капитан фрегата «Паллада» Николай Зорченко отметил 70-летие. Это человек, который преподаёт юным морякам первые уроки настоящего морского дела, уроки мужества и отваги, уроки покорения стихии.

Николай Зорченко родился 23 мая 1954 года в Новосибирской области. «То, что буду моряком, понял довольно рано – классе в седьмом. А в девятом уже однозначно это знал», – рассказывал Николай Кузьмич спустя годы. Из газеты он узнал о Дальневосточном мореходном училище в Находке и поступил туда учиться на судоводительский факультет.

«1 сентября зачислили, 10 сентября мы уже на пароходе были, а 11-го вышли в море, – так Зорченко вспоминал свою первую морскую практику. – Только вышли, и нас, курсантов, отправили трюма чистить. А перед этим я с четырех до восьми утра стоял вахту. Как меня качнуло, я к себе в каюту побежал. На диван упал, глаза закатил, а тут у старпома обход. «Вы что, пассажир?» – «Нет». – «Бегом!»

В феврале 1975-го Зорченко получил диплом, а вместе с ним – должность третьего помощника капитана в научно-исследовательском флоте. В 20 лет попал в Антарктиду. Вернувшись, в 1981 году стал вторым помощником. Окончил Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.

Дальнейший профессиональный путь Зорченко сделал неожиданный зигзаг. Партком решил направить Зорченко как добросовестного коммуниста в милицию. Его милицейская служба продлилась семь лет, после чего Зорченко смог вернуться на флот.

В апреле 1991 года он пришел на «Палладу» на должность старшего помощника по учебной части. В феврале 1994-го принял корабль в качестве капитана.

Вот что написал в своем дневнике о Зорченко один из его практикантов: «Иной капитан спрячется от курсантов и подчиненных в капитанской каюте, как в башне из слоновой кости, делая вид, будто занят важными начальственными делами. Не таков Николай Зорченко. Он свободно гуляет по палубе, занимается спортом вместе со всеми. Из всех парусников, что я видел, «Паллада» – самый спортивный. Популярность спорта – во многом заслуга капитана. Он подает пример, а все ему следуют».

Учебное парусное судно «Паллада» 4 июля 2021 года вновь зашло в порт Петропавловска-Камчатского. На его борт поднялись 20 курсантов Камчатского государственного технического университета, которые проходили тогда плавпрактику в течение двух месяцев.

«Мы снова прибыли в Петропавловск-Камчатский. Это один из самых тёплых портов, который я знаю, с отличным местоположением. Здесь расположена хорошая мореходка КамчатГТУ, с которой мы тесно сотрудничаем. У нас проходят практику будущие штурманы, механики, электромеханики, радисты, командиры», — сказал тогда капитан Николай Зорченко.

В ходе практики курсанты постигают азы морского дела, набирают необходимый плавательный ценз. Ребята несут ходовые и стояночные вахты, отрабатывают учебные судовые тревоги, участвуют в спортивных соревнованиях. На борту также продолжится учебный процесс, подтверждением успешного прохождения практики становится свидетельство о присвоении первой рабочей квалификации.

«У вас за спиной пять кругосветных экспедиций, в том числе на двух учебных парусниках Росрыболовства «Седов» и «Паллада», – для многих это только мечта, которая становится стимулом связать свою жизнь с морем. Победы в регатах наших парусников и истории знаменитых капитанов – лучшие профессиональные и жизненные ориентиры для молодежи», – отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков, поздравляя Николая Кузьмича с юбилеем.

Как говорит сам Николай Зорченко, «у каждого нормального человека есть горизонты, к которым надо стремиться. Я никому не хочу ничего доказать. Просто должны быть корабли. А корабли должны ходить далеко-далеко. И чем дальше – тем лучше».

СПРАВКА.

«Паллада» - российское учебное парусное судно, построенное на судоверфи в польском городе Гданьск и спущенное на воду в июле 1989 года. Этот фрегат назван в честь исторического военного парусника «Паллада». Судно принадлежит Дальневосточному рыбохозяйственному университету и базируется во Владивостоке. Фрегат считается лучшим учебным парусным судном современной России. За 35-летнюю историю на корабле прошли обучение более 13 000 курсантов, юнг и студентов-моряков. Судно побывало в 37 странах, совершило 2 кругосветных путешествия и в общей сложности прошло 800 000 морских миль (это как 40 раз обогнуть земной шар по экватору!).

Кирилл Маренин

Фото из архива ИА "Камчатка"