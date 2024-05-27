Приговор пожилой телефонной террористке вынес суд в Петропавловске-Камчатском

Суд в краевой столице Камчатки вынес решение по делу женщины, которая сообщила о минировании здания администрации.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что 16 июня 2023 гражданка П., 1952 года рождения, находясь в своей квартире по ул. Ак. Королёва, осуществила звонок на единый номер региональной информационно-справочной службы по Камчатскому краю «122» на прямую линию Правительства Камчатского края по работе с обращениями граждан. Во время разговора гражданка П. умышленно сообщила заведомо ложную информацию об акте терроризма, а именно о готовящемся взрыве в здании Правительства Камчатского края», — сообщили в пресс-службе суда.



Действия подсудимой подпадают под действие статьи 207 УК РФ, часть 3 – заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти.



«Как пояснила подсудимая, она пошла на преступление, находясь в состоянии крайнего эмоционального возбуждения. Будучи пенсионеркой, имея ряд тяжёлых хронических заболеваний и тратя на жизненно необходимые лекарства значительную часть своих средств, она, всю жизнь прожив на Камчатке и имея звание ветерана труда, не может себе позволить купить продукты питания, цены на которые весьма высоки.

Однако, даже учитывая все обстоятельства, поступать подобным образом ей не следовало», — рассказали в суде.



Свою вину женщина признала полностью и раскаялась. Суд, изучив все представленные доказательства, признал гражданку виновной в преступлении, относящемуся к категории тяжких, и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.