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  4. На Камчатке аферисты представились полицией и ограбили мужчину

На Камчатке аферисты представились полицией и ограбили мужчину

15:15
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На Камчатке аферисты представились полицией и ограбили мужчину

Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными двоих местных жителей 30 и 46 лет в грабеже с применением насилия, передает прокуратура Камчатского края.

«В августе 2022 года двое мужчин возле дома № 1 по проспекту 50 лет Октября в Петропавловске подошли к незнакомцу и, представившись сотрудниками полиции, сообщили о том, что подозревают его в совершении преступления», – сказано в сообщении.

Чтобы урегулировать ситуацию они потребовали у 49-летнего потерпевшего деньги и документы, но получив отказ, один из них ударил мужчину и заставил отдать банковскую карту и паспорт. Затем они пошли с ним до банкомата и заставили снять с карты 30 000 рублей, еще 200 тысяч сняли самостоятельно и скрылись с места преступления.

Кроме того, 46-летний подсудимый незадолго до грабежа угнал автомобиль. Ему назначено 6 лет колонии строгого режима.

30-летнему осужденному грозит 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. 

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