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На экспорт с Камчатки оформлено почти 500 тонн рыбопродукции

17:23
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На экспорт с Камчатки оформлено почти 500 тонн рыбопродукции

Отдел пограничного ветеринарного контроля подвел итоги работы на территории Камчатского края за прошедшую неделю, передает межрегиональное управление Россельхознадзора.

«За отчетный период проконтролирован экспорт 57 партий рыбы и морепродуктов общим весом 490,6 тонны, а также 2 партии рыбной муки весом 31,4 тонны. С начала года на экспорт оформлены 823 партии рыбы и морепродуктов общим весом 14 904,9 тонны», – сказано в сообщении.

Больше всего направлено в КНР – 12 032,6 тонны. В общем с начала года рыбопродукция направлена в 11 стран мира.

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