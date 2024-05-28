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  4. Летний этап ГТО среди школьников пройдёт на Камчатке

Летний этап ГТО среди школьников пройдёт на Камчатке

10:55
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Летний этап ГТО среди школьников пройдёт на Камчатке

Школьники Камчатки примут участие в региональном этапе сдачи норм ГТО. Об этом рассказали в ЦУСО Камчатского края.

Региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций 4 и 5 ступени пройдёт с 30 по 31 мая.

Как рассказали в пресс-службе, победители и призёры войдут в сборную Камчатского края и будут представлять наш регион на Всероссийском этапе в Артеке осенью.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированным Владимиром Путиным.

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